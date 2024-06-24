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В Москве с начала года инвесторы построили 28 объектов социальной инфраструктуры

В Москве с начала года инвесторы построили 28 объектов социальной инфраструктуры
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В разных районах столицы появились новые детские сады, образовательные комплексы и культурно-спортивные центры.

В период с января по май текущего года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 28 различных объектов социальной инфраструктуры. Новые учреждения появились в разных районах Москвы, сообщает столичная мэрия.

«Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. Так, за пять месяцев 2024 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 11 детских садов для 1952 воспитанников, две школы более чем на две тысячи мест, семь спортивных объектов, два учреждения здравоохранения и четыре — культурно-просветительских. При этом четыре детских сада, школа и образовательный комплекс будут переданы в систему образования города Москвы», — уточнили в ведомстве.

Например, в конце весны в Рассказовке был построен детский сад. Учреждение дошкольного образования рассчитано на 350 малышей. Социальный объект стал частью жилого комплекса «Переделкино Ближнее».

«Образовательный комплекс на 925 мест (800 школьных и 125 дошкольных) возвели на территории ЖК «Остров» по адресу: улица Нижние Мневники, дом 18. Кроме того, в мае также построены универсальный культурно-спортивный центр «Чайка» по адресу: Турчанинов переулок, владение 3, строение 1 в Хамовниках и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Западном Дегунине по адресу: улица Базовская, дом 19», — сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

Всего же с начала 2024 года в Москве возведено 12 детских садов, из которых 11 построено на средства внебюджетных источников, а один за счет средств городской Адресной инвестиционной программы.

Важно отметить, что строительство социальных объектов проводилось под надзором Комитета государственного строительного надзора. Общая площадь учреждений превышает 200 тысяч квадратных метров. Перед вводом в эксплуатацию все объекты тщательным образом были проверены на соответствие зданий утвержденным ранее проектам.

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24 июня 2024, 08:45
Мишин Максим / АГН Москва / www.mskagency.ru
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