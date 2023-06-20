Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

Свадьбы актрисы: Чиповская вышла замуж Тесты Волочкова оконфузилась в праздничный день Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Вторник 20 июня

20:50"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем 20:15Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность 19:29"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина* 18:58"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной 18:40Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле 17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек" 17:15"Будем жестко отслеживать": Милохину прочат карьеру дворника 16:28"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 16:02Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей 15:39"Тихая любовь": экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной 15:00Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 14:40Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами 14:40Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару 14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка" 12:40В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик 12:20Квартиры с каким ремонтом хуже продаются 12:00"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах 11:40"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке" 11:20"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки 11:00"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 10:40Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом 10:00Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами 09:40ГК "Самолет" покупает застройщика "МИЦ" 09:30"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 09:20"Ситуация была критическая": Жена Леонова-Гладышева раскрыла его состояние после травмы головы 09:00Обнародованы цены 2023 года на строительство частного дома 08:40Психолог назвала 9 признаков манипулятора 08:20Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина 08:00Жена Прилучного восхитила фигурой после родов 06:39В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара" 04:08Самые доступные квартиры с террасами 02:36Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта 00:14"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной 22:44"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса 21:56Назван самый опасный день недели 21:30От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе 21:24В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект 21:00"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи 20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4
176

Возле станции Минская заменят асфальт, создадут общественное пространство, уложат газон.

Второй этап благоустройства около станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) начался, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Там установлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для пешеходов сделали временные проходы.

Возле станции специалисты уже расширили и отремонтированы тротуары (на Минской улице), продолжают организовывать парковку под эстакадой проспекта Генерала Дорохова (на пересечении с Минской улицей). После того, как работы завершатся,пешеходная и транспортная доступность этой станции МЦД-4 улучшится. Москвичи также получат комфортные общественные пространства.

Территорию возле Минской улицей, путями Калужского направления железной дороги и улицей Поклонной благоустроят. Там создадут место для прогулок с экотропами из террасной доски, сделают современное освещение, установят лавочки. Кроме того, специалисты собираются заменить асфальт на проезжей части Минской улицы, установить свыше 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, оборудовать наземные переходы опорами контрастного освещения.

После этого территорию озеленят. Возле станции уложат 12 тысяч квадратных метров газона. Все работы будут завершены до конца 2023-го.

Кстати, запустить МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" планируют уже в этом году. Конечными станциями четвертого диаметра станут Железнодоржная (в Балашихе) и Апрелевка (в одноименном городе). 86-километров маршрут включит в себя 37 станций, 18 из которых будут пересадочными (на метро, МЦК и другие линии МЦД).

Совсем скоро запустят и МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Крюково и Ипподром станут конечными станциями этого диаметра. Маршрут протянется на 85 километров и включит в себя 41 остановочный пункт.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что Калужское направление Московской железной дороги почти готово к запуску МЦД-4. Градоначальник отметил, что станции будущего четвертого диаметра стали современными пригородными вокзалами. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 июня 2023, 20:00
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

По теме

Около станций Крекшино и Санино МЦД-4 стартовало благоустройство

Территорию возле станции Поклонная будущего МЦД-4 начали приводить в порядок

В Москве в 2023 году построят четыре автомобильных моста

В Москве в 2023 году построят четыре автомобильных моста
О ходе работ рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Для улучшения дорожной сети и повышения транспортной доступности районов в текущем году в российской столице построят четыре автомобильных моста.

В Пресненском районе Москвы по реновации построят дом с подземной парковкой

В Пресненском районе Москвы по реновации построят дом с подземной парковкой
В новостройке будет 384 квартиры, из которых 130 однокомнатных, 183 двухкомнатные и 71 трехкомнатная. Столичные власти продолжают реализацию масштабной программы реновации, которую еще в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

12 поликлиник САО привет в соответствие с новым московским стандартом

12 поликлиник САО привет в соответствие с новым московским стандартом
Обновление затронет семь взрослых и пять детских поликлиник. В рамках развития системы здравоохранения столичные власти занимаются модернизацией действующих и строительством новых поликлиник.

Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино"

Предприниматели смогут организовать площадку для мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино"
Площадку для проведения различных мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино" смогут использовать с апреля по ноябрь. Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил о приеме заявок на участие в открытом аукционе, победитель которого сможет организовать площадку для проведения различных мероприятий в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

В Мещанском районе открылась выставка работ победителей конкурса "Наследие моего района"

В Мещанском районе открылась выставка работ победителей конкурса "Наследие моего района"
Почти 40 детских рисунков представлено на Рождественском бульваре. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открывшейся на Рождественском бульваре (в Мещанском районе) выставке работ победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района".

Выбор читателей

20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 20/06Втр"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 19/06Пнд"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 19/06Пнд"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном