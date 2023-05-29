Около станций Крекшино и Санино МЦД-4 стартовало благоустройство

Основную часть работ планируется завершить до конца 2023 года.



Семимильными шагами в российской столице продолжается развитие масштабной транспортной системы, в том числе, московских центральных диаметров – железнодорожных линий, которые свяжут город с областью. МЦД-1 и МЦД-2 уже запущены, открытие еще двух веток запланировано на текущий год. А пока что власти приступили к благоустройству около станций Крекшино и Санино будущего МЦД-4.

Специалисты комплекса городского хозяйства намерены организовать на территории пешеходные зоны, а также установить остановочные павильоны и фонари. О предстоящих работах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Основная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станций МЦД-4 Крекшино и Санино, адаптация пространства возле них под запросы пассажиров и местных жителей. В рамках работ сделаем современные пешеходные зоны, обновим освещение и на финальном этапе проведем озеленение", – отметил чиновник.

Основную часть работ планируется завершить до конца 2023 года. Они пройдут на 1-й Железнодорожной и частично на 2-й Железнодорожной улице, а также затронут участок Октябрьской улицы от дома №3 до дома №10, отрезок улицы Свободы от дома №1 до дома №8. Благоустройство коснется и проходов внутри кварталов №92 и 96 от железнодорожных путей до пересечения с Вишневой улицей и территории между улицами 2-й и 8-й Просеками.

Специалисты заранее выставили ограждение в зоне работ и установили необходимое оборудование. На месте благоустройства установлены. сигнальные лампы и информационные баннеры, для больше безопасности граждан организованы специальные проходы.

В рамках благоустройство около станций планируется замена тротуарного и дорожного покрытия, уборка кабелей в коллектор, установка энергоэффективного освещения и новых остановочных павильонов.

Для безопасности пешеходов установят опоры контрастного освещения и новые светофоры. От станций до ближайшего ЖК пройдут пешеходные дорожки длиной порядка 600 метров, будет организована подъездная дорога. Кроме того, около станции появится парковка для машин, разворотный круг для автобусов и новая остановка общественного транспорта.