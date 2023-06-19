Собянин: Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

Иноагенту Галкину исполнилось 47 лет Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Понедельник 19 июня

10:20Заваливает подарками и считает себя второй мамой: что известно о близком к Меган Маркл ребенке 10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось 21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли 14:55"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис 13:58"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 12:53"Спим под разными одеялами": жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга 11:41Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом 09:37Какую одежду носить летом – ответ дерматолога 08:20Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд 06:17Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо 04:12Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы 02:15Шесть неочевидных причин набора веса 00:03Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет 22:08Как пережить развод: полезные советы 21:105 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске 20:13"Их карьера пойдет вниз": что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России 18:00Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем 17:38Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите 16:40Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет 13:20"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 11:45Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова 09:43До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов 08:00Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков 06:31Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков 04:25Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D 02:11Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн 00:04Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

Собянин: Калужское направление почти готово к запуску МЦД-4

Станции будущего четвертого диаметра стали современными пригородными вокзалами.

К запуску четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовлено 15 станций из 16. Осталось провести работы на Солнечной, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На Солнечной частично меняем плиты перекрытий на платформах и покрытие, красим навесы, устанавливаем динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладываем тактильную плитку для удобства слабовидящих", – рассказал градоначальник.

На реконструированных станциях оборудовали платформы с навесами, разноуровневые переходы, лифты с эскалаторами, информационные табло. Рядом с некоторыми появились перехватывающие парковки.

Западный радиус МЦЦ-4 является первым направлением с полностью обновленной инфраструктурой, отметил мэр.

Пассажиров четвертого диаметра будут перевозить трехдверные "Иволги". Составы производят на заводе в Твери.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. Они связали подмосковные города Лобня и Одинцово, Подольск и Нахабино. Пассажиры экономят значительные средства на поездках.

19 июня 2023, 10:35
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Как защитить дачу от диких зверей

Как защитить дачу от диких зверей
Особую опасность для животных на даче представляют лисы. Дачники постоянно сталкиваются с дикими животными, которые то и дело норовят проникнуть на участок.

Спрос на элитные квартиры вырос на 66%

Спрос на элитные квартиры вырос на 66%
Весной совершено сделок на 25 млрд рублей. Столичный рынок элитного жилья постепенно оживает.

В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию

В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию
На недвижимость могут претендовать родственники покойного. Многие граждане уверены, что завещание на сто процентов гарантирует, что недвижимость будет унаследована после смерти ее собственника.

До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов

До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов
Эксперты рассказали о том, чем опасен несогласованный ремонт. Весна – время обновления всего окружающего мира.

Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн

Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн
Чем дальше от МКАД, тем просторнее лоты. Сумма в 7-8 млн рублей является стартовым бюджетом для покупки столичной квартиры – как внутри МКАД, так и в Новой Москве, а также в Подмосковье.

Ограничение въезда в СНТ – законно или нет

Ограничение въезда в СНТ – законно или нет
Иногда подъездная дорога может быть в личной собственности. Многие СНТ ограничивают подъезд к своей территории, причем не только для посторонних, но и для членов товарищества.

Выбор читателей

17/06Сбт"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 17/06СбтВдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 17/06СбтВолочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске