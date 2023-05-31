В составе ТПУ "Авиамоторная" построят многофункциональный комплекс

Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Среда 31 мая

21:52Певица Земфира* стала гражданкой Франции 21:17"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак 20:08Елизавета Боярская анонсировала важное событие 19:23"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже 18:23"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой 17:45Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой 17:10В Сеть попало видео мальчишника с участием Евгения Гора 16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченное при сушке нижнее белье 08:00Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста 06:10Исследование: 19% россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей 04:41Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года 02:16Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите 00:38Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами 21:50Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 21:30"У меня была истерика": Волочкова рассказала историю про куст сирени 21:19Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку 21:10Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать 20:50На какие жертвы пошел Маликов ради семьи 20:30Екатерина Шпица поделилась стильным фото в пальто 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В составе ТПУ "Авиамоторная" построят многофункциональный комплекс

В составе ТПУ "Авиамоторная" построят многофункциональный комплекс
268

В здании будут апартаменты и торговый центр.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о выданном разрешении на строительство многофункционального комплекса с торговыми зонами и апартаментами в районе Лефортово (Авиамоторная улица, владения 39/1 и 39, строение 2). Площадь здания составит 36,6 тысячи квадратных метров. Объект построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная".

Этот комплекс интересен архитектурой и функциональностью, отметил Бочкарев. По его словам, блок апартаментов построят на четырехэтажном стилобате. Эти четыре этажа займет торговый центр. Жители смогут прогуливаться по специальной озелененной зоне на крыше ТЦ. То есть здание будет переменной этажности (от четырех до 21-го). Также создадут подземный паркинг на 82 машино-места.

"Площадь торгового центра в составе комплекса составит около 7,3 тысяч квадратных метров, при этом попасть в ТЦ можно будет также из вестибюля станции метро "Авиамоторная", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В торговом центре откроются бутики, супермаркет, кафе, фудкорт, а также центр семейного досуга.

Войстратенко отметил, что данный торговый центр станет удачным дополнением инфраструктуры района Лефортово, еще одной точной притяжения для горожан.

Апартаменты займут 23,8 тысячи квадратных метров. Там построят 516 помещений. На первых этажах сделают зону ожидания для гостей, там же разместится консьерж-сервис. На крыше, где смогут прогуливаться местные жители, сделают игровые и спортивные площадки, создадут зоны отдыха.

Как только застройщик сообщит о начале строительства, в Мосгосстройнадзоре составят график проверок данного объекта. Специалисты комитета будут следить за тем, чтобы работы проходили в строгом соответствии с проектом многофункционального комплекса.

Ранее сообщалось о строительстве многофункционального спортивного комплекса в районе Новокосино. Площадь данного объекта составит около четырех тысяч квадратных метров. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

31 мая 2023, 20:01
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

В ТиНАО до конца года запустят восемь объектов инженерной инфраструктуры

Инвестор построит школу на Волоколамском шоссе

Инвестор построит школу на Волоколамском шоссе
Новая школа в Покровском-Стрешневе будет рассчитана на 850 мест. В пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщили, что проект возведения здания школы в районе Покровское-Стрешнево согласован.

В Бабушкинском районе Москвы построят школу на 600 мест

В Бабушкинском районе Москвы построят школу на 600 мест
Площадь здания школы составит свыше 16 тысяч квадратных метров. В Бабушкинском районе Москвы возведут школу, которая будет рассчитана на 600 мест.

Дом по программе реновации появится на Тайнинской улице

Дом по программе реновации появится на Тайнинской улице
Жители ветхих пятиэтажек района Лосиноостровский получат новое жилье. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоэтажного дома по программе реновации по адресу: Тайнинская улица, владение 11.

В рамках комплексного развития территорий в Москве появится 11 спортивных объектов

В рамках комплексного развития территорий в Москве появится 11 спортивных объектов
Новая инфраструктура для занятий спортом появится в девяти районах города. Власти российской столицы активно занимаются развитием спортивной сферы, ведь москвичи любят заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации

Как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации
Сегодня в центре занимаются порядка 16 тысяч воспитанников, для которых действуют полторы тысячи кружков и студий. Дворец пионеров на Воробьевых горах – самый большой центр дополнительного образования не только в Москве, но и во всей России.

Выбор читателей

30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 30/05Втр"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 30/05ВтрГурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 30/05ВтрГосподи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 30/05ВтрТанцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом