В ТиНАО до конца года запустят восемь объектов инженерной инфраструктуры

Три крупных сооружения строятся за счет бюджета Москвы, еще пять – силами частных инвесторов.



За счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы строится крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе. Также в эксплуатацию планируется ввести первую очередь Южно-Бутовских очистных сооружений и ливневые очистные сооружения на территории транспортно-пересадочного узла "Мамыри".

"Кроме того, несколько объектов построят инвесторы. Это более локальные, но также жизненно необходимые сооружения", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность магистрального водовода от Варшавского до Калужского шоссе составит 15 километров. Его диаметр – 710 миллиметров.

Благодаря строительству трассы качественной питьевой водой будут обеспечены поселения Десеновское и Рязановское. С учетом планируемой застройки их население превысит 200 тысяч человек.

Ввод в эксплуатацию Южно-Бутовских очистных сооружений увеличит мощности водоотведения Троицкого и Новомосковского округов. Суточная производительность достигнет 110 кубических метров.

Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что ввод ливневых очистных сооружений на территории ТПУ "Мамыри" обеспечит централизованную очистку стоков со строительной площадки в рамках программы реновации и из поселка Мосрентген, устранит проблему подтопляемости территорий.

"Общая площадь застройки, включая подземные и наземные сооружения, составит более 1300 квадратных метров", – уточнил руководитель департамента.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в ТиНАО. В новых округах возводятся школы, детские сады и объекты здравоохранения.

Градоначальник отметил, что в 2023 году в поселении Рязановское построили детский сад, в Сосенском – детсад и школу. Дошкольное учреждение также появилось в поселке Мосрентген. Рядом с метро "Прокшино" строится образовательный комплекс на 1275 учеников и детсад на 350 воспитанников.

К началу нового учебного года завершится строительство семи школ и пяти детских садов. Они дадут Новой Москве 4985 мест, уточнил мэр.