На востоке Москвы откроют многофункциональный спорткомплекс

В районе Новокосино на востоке Москвы завершается строительство многофункционального спортивного комплекса.

Объект возводится силами инвестора. В 2022 году в ходе торгов он выиграл право на строительство спорткомплекса на Салтыковской улице, отметил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что площадь спорткомплекса составит около четырех тысяч квадратных метров. В нем оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса, рассказал Гаман.

Москва проводит торги на размещение некапитальных объектов с 2020 года. Инвесторы могут выбрать тип постройки из 25 вариантов. В перечень входят физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), теннисные корты, площадки для хоккея, полигоны для пейнтбола и многое другое. Договор заключается на три года и при соблюдении условий может быть продлен на 46 лет.

За последние 12 лет в Москве появилось 90 новых спортивных объектов общей площадью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Оздоровительные комплексы строят как в "старых" районах города, так и на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

В 2022 году в столице построили 18 физкультурно-оздоровительных комплексов. Это спортивные клубы районного масштаба и крупные спортивные комплексы, включая центры самбо и бокса в Лужниках.

Спорткомплексы в районах возводятся в непосредственной близости от жилой застройки. Так, на улице Стандартная в Алтуфьевском районе планируется построить физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Его площадь составит 4,5 тысячи квадратных метров.

Один из крупнейших ФОКов возводят в районе Некрасовка в Юго-Восточном административном округе. Местные жители смогут ходить в бассейн, играть в хоккей, баскетбол и волейбол, пользоваться теннисными кортами.

Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов планируется построить в Северном округе. Они появятся на месте бывших промзон в рамках комплексного развития территорий. Общая площадь объектов составит 20 тысяч квадратных метров.

Также новые спорткомплексы получат жители Зеленограда, районов Гольяново, Бибирево, Внуково, Зябликово и Хорошево-Мневники.

