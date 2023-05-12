На востоке Москвы откроют многофункциональный спорткомплекс

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Пятница 12 мая

16:30В России задумались об изменении требований к строительству частных домов 15:20Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13:50Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 13:30Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России 12:50Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12:10Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова 11:51Скончался актер Олег Севастьянов 11:50Всем русским модникам: Юдашкин перед смертью оставил завещание 11:41"Детская Новая волна – 2023": от Краснодара до Владивостока 11:10Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк 10:20Пропавшую звезду "Улиц разбитых фонарей" опознали в реанимации после избиения 10:15В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек 10:00Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова 09:30Стало известно место лечения Романа Костомарова 08:40Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште 08:20Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ 08:00Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг? 06:39К чему привел запрет ипотеки под 0% 04:18Спрос на новостройки у воды вырос на 60% 02:27Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт 00:01Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев 23:50В Москве женщина расправилась с собственным ребенком 22:00Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу 21:50Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка 21:00Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам 20:30"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи 19:40"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова" 19:00Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 мая 18:20Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали 17:40Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 17:00Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном 16:20Сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости 16:00Нетребко предстала перед публикой в необычном виде 15:40В Смоленской области перехватили полтонны кокаина 15:20Леонид Агутин объявил об отъезде за границу 15:00В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и машины ДПС 14:40Эксперт раскрыл секрет молодости 71-летней Аллегровой 14:20После Блиновской и Лерчек ФНС пришла с проверкой к Алсу 14:00Раскрытая Седоковой солистка "ВИА Гры" ответила после инцидента с Витасом 13:40Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем 13:20Родион Газманов показал фанатам детское фото 13:00Блогер Vikki стала конкурентом певицы Доры 12:40Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников 12:20Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом 12:00Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой 11:40Валерий Меладзе обратился к брату в день рождения 11:20Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию 11:00"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами 10:40Кормухина рассказала об опасности для SHAMAN со стороны его поклонников 10:20Асмус трогательно обратилась к коллеге
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На востоке Москвы откроют многофункциональный спорткомплекс

На востоке Москвы откроют многофункциональный спорткомплекс
106

В районе Новокосино на востоке Москвы завершается строительство многофункционального спортивного комплекса.

Объект возводится силами инвестора. В 2022 году в ходе торгов он выиграл право на строительство спорткомплекса на Салтыковской улице, отметил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что площадь спорткомплекса составит около четырех тысяч квадратных метров. В нем оборудовали площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса, рассказал Гаман.

Москва проводит торги на размещение некапитальных объектов с 2020 года. Инвесторы могут выбрать тип постройки из 25 вариантов. В перечень входят физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), теннисные корты, площадки для хоккея, полигоны для пейнтбола и многое другое. Договор заключается на три года и при соблюдении условий может быть продлен на 46 лет.

За последние 12 лет в Москве появилось 90 новых спортивных объектов общей площадью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Оздоровительные комплексы строят как в "старых" районах города, так и на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

В 2022 году в столице построили 18 физкультурно-оздоровительных комплексов. Это спортивные клубы районного масштаба и крупные спортивные комплексы, включая центры самбо и бокса в Лужниках.

Спорткомплексы в районах возводятся в непосредственной близости от жилой застройки. Так, на улице Стандартная в Алтуфьевском районе планируется построить физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Его площадь составит 4,5 тысячи квадратных метров.

Один из крупнейших ФОКов возводят в районе Некрасовка в Юго-Восточном административном округе. Местные жители смогут ходить в бассейн, играть в хоккей, баскетбол и волейбол, пользоваться теннисными кортами.

Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов планируется построить в Северном округе. Они появятся на месте бывших промзон в рамках комплексного развития территорий. Общая площадь объектов составит 20 тысяч квадратных метров.

Также новые спорткомплексы получат жители Зеленограда, районов Гольяново, Бибирево, Внуково, Зябликово и Хорошево-Мневники.

12 мая 2023, 15:35
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Девять спорткомплексов с бассейнами построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

В САО построят шесть ФОКов на месте экс-промзон

В Новой Москве в начале 2023 года построили шесть соцобъектов

В Новой Москве в начале 2023 года построили шесть соцобъектов
В Троицком и Новомосковском округах за первые три месяца 2023 года построили школы, три детских сада и детский стационар. Большинство объектов возведено силами инвесторов в составе новых жилых комплексов.

В Алтуфьевском районе построят спорткомплекс с бассейном

В Алтуфьевском районе построят спорткомплекс с бассейном
Для возведения спортивного комплекса на торги выставят участок площадью 0,3 гектара. Спортивный объект возведут по адресу: улица Стандартная, земельный участок 9.

В Щербинке завершается строительство подстанции скорой помощи

В Щербинке завершается строительство подстанции скорой помощи
Здание расположено на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728. Строительство подстанции завершено на 98%.

В Хамовниках появится зона отдыха с парком и прудом

В Хамовниках появится зона отдыха с парком и прудом
В районе Хамовники в 2024 году обустроят пруд и разобьют вокруг него парк. Общая площадь благоустройства составит 8,8 тысячи квадратных метров.

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад
Дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров возведут на Рязанском проспекте. Здание будет располагаться по адресу: Рязанский проспект, владение 6а, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Выбор читателей

11/05ЧтвПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 10/05Срд"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 10/05Срд"За мной следили": Тарасов пожаловался на журналистов 11/05ЧтвЛеонид Агутин объявил об отъезде за границу 10/05Срд"Невероятно трогательно": Навка похвасталась успехами юной дочери 11/05ЧтвТерпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной