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В Москве начались работы по благоустройству дворов

В Москве начались работы по благоустройству дворов
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Специалисты обязательно обновят детские и спортивные площадки

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков сообщил о начале работ по благоустройству дворов во всех административных округах города. По его словам, специалисты приведут в порядок свыше 1,6 тысячи таких территорий. При разработке каждого проекта учитывались предложения и пожелания горожан, отметил заммэра. Например, житель Москвы просили улучшить освещение, детские и спортивные площадки, а также установить лавочки.

Согласно разработанным проектам, в дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создадут удобные парковки для автомобилей. Обязательно обновят детские и спортивные площадки (заменят оборудование и покрытие), установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, заменят или поставят новые малые архитектурные формы, дизайн которых могут выбрать жители.

"Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки", – добавил Петр Бирюков.

Озеленение станет заключительным этапом работ. Специалисты не забудут привести в порядок газоны, обустроить клумбы (в подходящих для этого местах), высадить деревья и кустарники. Если жители захотят и будет свободное место, рабочие сделают площадку для выгула собак.

К слову, ранее все дворы в Москве, которых свыше 24 тысяч, привели в соответствие с разработанным стандартом. Он подразумевает создание необходимой инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, качественное освещение и благоустройство территорий.

Дворы преображаются в том числе благодаря программе "Мой район". Главная задача проекта – создать комфортные условия для жизни в каждом районе такого развивающегося мегаполиса, как Москва. "Причем комфорт должен быть не по минимуму и не "в среднем", а на максимально возможном высоком уровне", – приводятся слова мэра Сергея Собянина на его официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы капитально отремонтируют 360 многоквартирных домов. Особое внимание уделят фасадам зданий. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

29 мая 2023, 20:48
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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