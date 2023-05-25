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В Москве начался капитальный ремонт трех пешеходных переходов

В Москве начался капитальный ремонт трех пешеходных переходов
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Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, рассказали в правительстве Москвы.

В столице начали ремонтировать три подземных пешеходных перехода, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Специалисты работают в Южном (32-й километр МКАД, вл. 17, соор. 1), Северо-Западном (Волоколамское шоссе, д. 86, соор. 1) и Северном (29-й километр Ленинградского шоссе, дер. Черкизово, д. 354) административных округах.

В планах – замена старой керамической плитки на гранитную облицовку, приведение в порядок ступеней лестничных сходов и напольных покрытий, обновление инженерного оборудования, осветительных приборов, систем вентиляции и отопления, а также ремонт служебных помещений. Пока ведутся работы, переходы полностью не перекрываются, чтобы пешеходы могли ими воспользоваться.

Всего в 2023 году отремонтируют девять подземных пешеходных переходов. Об этом рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте", – говорил он.

Вот полный список объектов, которые отремонтируют в этом году:

  1. МКАД 32 км, вл. 17, соор. 1
  2. Волоколамское шоссе, 86 соор. 1
  3. Ленинградское шоссе 29 км, дер. Черкизово, д. 354
  4. Ленинградское шоссе, дер. Родионово, ул. Репина
  5. проспект Защитников Москвы, 10, соор. 1
  6. улица Мневники, 18, соор. 1
  7. 2-я Рейсовая улица, 2, к. 2, соор. 1
  8. проспект Защитников Москвы, 14, соор. 1
  9. Мичуринский проспект, от улицы Косыгина до улицы Федосьино по Борвмскому шоссе.

За последние 10 лет в Москве капитально отремонтировали порядка 300 подземных пешеходных переходов. Самая большая работа была проделана на улицах Зацепский Вал и Коровий Вал, поскольку площадь каждого сооружения составляет около трех тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что за месяц в Москве разместили около 16 тысяч пешеходных переходов. Общий план же работ включает 23 тысячи пешеходных переходов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

25 мая 2023, 21:00
Фото: www.mos.ru
Telegram-канал "Городское хозяйство Москвы"✓ Надежный источник

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