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Пятница 26 мая

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Дом по программе реновации появится на Херсонской улице Москвы

Дом по программе реновации появится на Херсонской улице Москвы
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В новом здании разместят 282 квартиры.

Власти российской столицы продолжают строить новые дома и необходимую инфраструктуру, а также сносить ветхие здания в рамках масштабной программы реновации, запущенной еще в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сегодня при переселении граждане могут рассчитывать на равноценную квартиру или на жилье с улучшенными условиями в том же районе.

Очередную многоэтажку по программе реновации возведут в районе Зюзино по адресу: Херсонская улица, дом №8. Здание будет состоять из двух корпусов, объеденных подземной одноуровневой парковкой. Всего в доме расположатся 282 квартиры, в том числе, 104 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 98 трехкомнатных.

Об этом рассказала руководитель столичного комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева. К слову, ее ведомство уже согласовало необходимую проектную документацию.

По завершению строительных работ предусмотрена полная отделка квартир, установка розеток и светильников, а также межкомнатных дверей. Переехавшие по программе реновации москвичи получат в распоряжение кухни с заранее обрадованными мойками и плитами. В ваннах и туалетах также появится сантехника.

Отдельно специалисты займутся входными группами, на первых этажах оборудуют колясочные и помещения для инвентаря. Кроме того, на территории вокруг дома проведут благоустройство. Анна Яковлева подчеркнула, что во дворе появятся спортивные площадки и зоны для детей.

"Специалисты обустроят тротуары и площадки для игр детей, занятий спортом и комфортного отдыха. Комплекс работ по благоустройству включает установку малых архитектурных форм, разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников", — уточнила чиновник.

Отметим, что в программу реновации 5175 жилых домов или более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Суммарно переселение затронет почти полмиллиона москвичей.

При этом строительные площадки размещаются максимально близко к старым домам, попадающим под снос. А для москвичей с полной учетной записью на портале mos.ru предусмотрена "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

26 мая 2023, 14:00
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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