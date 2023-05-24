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В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации

В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации
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Общая площадь новых домов по программе реновации составляет 3,5 миллиона квадратных метров.

В эксплуатацию ввели более 61 тысячи квартир. Новостройки расположены во всех округах, отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Больше всего новых домов расположено в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) – 37. На севере Москвы ввели в эксплуатацию 35 домов, на северо-востоке – 33 здания, уточнил глава департамента.

Под заселение передано 228 домов. Еще 400 новостроек находится в стадии проектирования или строительства. В Москве появится 7,6 миллиона квадратных метров жилья.

Сейчас продолжается первый этап программы реновации. Он завершится к 2025 году.

С каждым годом темпы реализации программы растут. Только за последний год ввели в эксплуатацию 45 домов, которые расположены в 32 районах.

Так, на севере Москвы готовят к заселению шесть новостроек с общей площадью жилых помещений более 50 тысяч квадратных метров. Они расположены в районах Бескудниковский, Дмитровский и Головинский. Квартиры получат 1,5 тысячи участников программы.

По темпам переселения лидирует Юго-Восточный административный округ. В конце апреля 2023 года переселение начали 400 жителей ЮВАО.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включили 5175 ветхих домов, большая часть которых построена более полувека назад. Квартиры в них давно не соответствуют современным нормам.

Вместо тесных квартир в "хрущевках" переселенцы получают просторное жилье с полной отделкой комфорт-класса. Делать ремонт не нужно – достаточно перевезти мебель и бытовую технику.

Входные группы в новостройках делают на уровне земли. На прилегающей территории устанавливают детские и спортивные площадки, высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны, организуют парковочные места.

Для строительства новостроек подобрали 561 площадку. Снесено 130 ветхих зданий – на их месте возведут современные дома.

Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни. Они продолжают пользоваться теми же школами, детскими садами, поликлиниками, станциями метро и остановками наземного общественного транспорта, магазинами, спортивными объектами и местами отдыха.

24 мая 2023, 16:37
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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