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Еще около 80 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации – Собянин
В 2023 году по программе реновации демонтируют 200 расселенных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, снесено уже 46 зданий. Больше всего ветхого жилья расположено на юго-востоке, востоке и западе столицы, уточнил градоначальник.
Собянин отметил, что на месте снесенных зданий построят около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости.
"В новых квартирах будут жить около 80 тысяч москвичей", – написал мэр.
За первые два месяца 2023 года в столице расселили 44 ветхих здания по программе реновации. В прошлом году для переселенцев ввели в эксплуатацию 45 новостроек, возведено 600 тысяч квадратных метров жилья.
Программа реновации стартовала в 2017 году. Москвичи переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, магазинами и станциями метро.
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