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Еще около 80 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации – Собянин

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Еще около 80 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации – Собянин

На месте снесенных и готовых к демонтажу зданий возведут более 100 новостроек для переселенцев.
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В 2023 году по программе реновации демонтируют 200 расселенных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По его словам, снесено уже 46 зданий. Больше всего ветхого жилья расположено на юго-востоке, востоке и западе столицы, уточнил градоначальник.

Собянин отметил, что на месте снесенных зданий построят около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости.

"В новых квартирах будут жить около 80 тысяч москвичей", – написал мэр.

За первые два месяца 2023 года в столице расселили 44 ветхих здания по программе реновации. В прошлом году для переселенцев ввели в эксплуатацию 45 новостроек, возведено 600 тысяч квадратных метров жилья.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Москвичи переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, магазинами и станциями метро.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 23 марта 2023, 16:58 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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