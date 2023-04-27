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Более пяти тысяч семей получили квартиры в САО в рамках программы реновации

Более пяти тысяч семей получили квартиры в САО в рамках программы реновации
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Большинство москвичей воспользовались бесплатной помощью при переезде.

На севере Москвы продолжается переселение более пяти тысяч семей, которые в рамках масштабной программы реновации получили новые квартиры взамен ветхого жилья. При этом абсолютное большинство москвичей воспользовались бесплатной помощью при переезде, предоставляемой властями города.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, 97% из 5,2 тысяч семей уже переехали в новые квартиры в Северном административном округе Москвы. 4,8 тысяч семей воспользовались бесплатной услугой, в рамках которой получили автотранспорт и грузчиков для перевозки вещей.

На сегодняшний день в САО уже полностью расселены 16 домов, в процессе переезда находятся жители еще 14 домов. 28 зданий уже снесено, а на их месте в рамках программы реновации начато строительство нового жилья и необходимой инфраструктуры. Лидером по темпам работ является Бескудниковский районе.

Демонтаж ветхого жилья на севере города начался именно в этом районе. Меж тем, программа реновации полностью выполнена в Молжаниновском районе еще в 2021 году. Всего же в Северном административном округе Москвы первый этап реновации, рассчитанный до 2024 год, завершен почти на половину.

Как рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, собственниками новых квартир в САО в настоящее время стали порядка 13 тысяч москвичей. При этом больше всего договоров заключили жители Бескудниковского района – более 5,2 тысяч человек.

"Также в числе лидеров — районы Западное Дегунино, где новоселами стали почти 2,5 тысячи человек, и Дмитровский, в котором договоры со столичным Департаментом городского имущества заключили более двух тысяч горожан", – добавил чиновник.

К слову, если у москвичей оформлена полная учетная запись портале mos.ru, то для них доступен уникальный сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", в рамках которого возможно дистанционно записаться на просмотр будущей квартиры, на прием к нотариусу и подписание договора, а также загрузить документы в электронной форме.

27 апреля 2023, 12:11
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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