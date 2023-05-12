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Спорткомплекс в Ясеневе передадут инвестору в долгосрочную аренду

Спорткомплекс в Ясеневе передадут инвестору в долгосрочную аренду
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Столица провела торги на передачу физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в долгосрочную аренду частному инвестору.

Спорткомплекс "Лаун-теннис" в районе Ясенево является первым подобным объектом, который Москва передает в долгосрочную аренду частному инвестору в рамках государственной программы. Об этом рассказала министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В 2023 году по программе планируется передать ряд объектов массового спорта в целях повышения эффективности управления городскими спортивными объектами", – уточнила руководитель ведомства.

Спортивный комплекс расположен на улице Паустовского. Площадь объекта составляет 1077 квадратных метров.

По итогам торгов комплекс передадут в долгосрочную аренду сети спортивных площадок. Срок договора составляет 25 лет.

Инвестор обязуется использовать ФОК по назначению, но может определять перечень физкультурно-оздоровительных услуг. Арендную ставку будут индексировать на уровень инфляции.

В столице за последние 12 лет построили 90 спортивных объектов. В 2022 году возвели 18 физкультурно-оздоровительных комплексов.

ФОКи появляются в рамках программы развития московских районов. Также строятся крупные объекты федерального значения – например, центры бокса и самбо в Лужниках.

Сегодня спорткомплексы в шаговой доступности есть во всех районах Москвы. Их количество продолжает расти. Скоро новые ФОКи получат жители районов Гольяново, Бибирево, Внуково, Зябликово, Хорошево-Мневники и Зеленограда.

Так, на востоке Москвы в районе Новокосино завершается возведение многофункционального спортивного комплекса с площадками для игры в волейбол, баскетбол, теннис и мини-футбол. Центр расположен на улице Салтыковская.

Крупный спорткомплекс строят в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Там можно будет заниматься хоккеем, волейболом, баскетболом, теннисом и плаванием.

На севере столицы планируется построить шесть физкультурных комплексов. Объекты возведут на месте бывших промзон в рамках программы комплексного развития территорий.

Столица проводит торги на размещение некапитальных объектов с 2020 года. Город заключает договор с инвестором на три года. При соблюдении условий соглашение продлевается на 46 лет.

12 мая 2023, 17:48
Фото: Mos.ru
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