Девять спорткомплексов с бассейнами построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

В Москве становится больше таких объектов.

21 масштабный инвестиционный проект реализуется в Москве на данный момент. Благодаря им в столице становится больше рабочих мест, а в микрорайонах строятся социальные объекты. Город предоставляет застройщикам льготы. С 2016 им выделяют земли без торгов для реализации таких проектов.

Итак, в рамах масштабных инвестиционных проектов ведется строительство девяти спортивных комплексов с бассейнами общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самый крупный спорткомплекс строят в Некрасовке. Его площадь составит 21 тысячу квадратных метров. В здании будут:

бассейн;

ледовая площадка;

зал для игры в баскетбол и волейбол, мини-футбол;

теннисные корты.

Крупный спорткомплекс появится и в Раменках. Там построят четырехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров. Будут тренажерный зал и площадки для занятий борьбой и боксом. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

А в районе Северное Бутово сейчас создают спорткомплекс площадью пять тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании будет бассейн, тренажерный зал, душевые и раздевалки, комнаты для тренеров, медицинский кабинет и кафе.

По одному спортивному комплексу построят в Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.

Кстати, спортивные объекты появятся и на территории бывших промышленных зон. Программа развития таких мест ("Индустриальные кварталы") была запущена в столице несколько лет назад.

Например, недавно в Москве объявили аукцион на право комплексного развития одного из участков бывшей промзоны "Вагоноремонт" площадью более 15 гектаров. Тот, кто победит в торгах, сможет построить почти 300 тысяч квадратных метров недвижимости, включая крупный спорткомплекс с бассейном и игровым залом, рассказал Максим Гаман. Он отметил, что благодаря появлению этого спортивного объекта в районе Восточное Дегунино появится 25 новых рабочих мест.