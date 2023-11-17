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Понедельник 11 декабря

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В Москве капитально отремонтировали почти 90 домов в стиле модерн

В Москве капитально отремонтировали почти 90 домов в стиле модерн
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В столичную программу капремонта включено более 29 тысячи зданий.

В Москве запущена одна из самых масштабных в мире программ капитального ремонта. Столичный проект модернизации жилого фонда включает в себя более 29 тысячи домов, общая площадь которых превышает 290 миллионов квадратных метров.

В зданиях запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена свыше 115 тысяч лифтов. Примечательно, что под капитальный ремонт подпадают как советские панельные здания на окраинах, так и исторические дома в центре города.

При этом к модернизации каждого объекта специалисты подходят трепетно, с учетом всех конструктивных особенностей. А современные технологии помогают им детально и бережно воссоздать все декоративные элементы и цвета.

Лишь в этом году капитальный ремонт прошел или вскоре будет завершен в 2,3 тысячи домов, причем почти 90 из них построены в стиле модерн. К ним можно отнести знаменитые дом купца Лобачева, а также доходные дома графа Владимира Татищева и Ивана Шагурина.

Например, дом 7/6 на Волхонке, более известный как доходный дом купца Лобачева, был возведен в 1917 году. А в минувшем году в рамках капремонта специалисты восстановили его крышу, подъезды, подвал и фасад, сохранив цвета и декоративные элементы.

Дом 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке был построен еще раньше, в 1912 году. Этот образец московского модерна также попал под обновление. Совсем недавно в здании завершились реставрационные работы. Уникальный проект учитывал все нюансы старинного дома.

Доходный дом Ивана Шагурина в Лялином переулке возвел в конце позапрошлого века. Богато украшенный лепным декором образец европейского модерна похож на шкатулку с украшениями. Перед специалистами стояла задача не просто отремонтировать здание, но и сохранить первозданную красоту.

Ранее в Москве утвердили предмет охраны палат XVII века, расположенных Архангельском переулке. Объект культурного наследия федерального значения построен в архитектурном стиле эклектика. Эксперты описали все мельчайшие детали, формирующие облик здания.Они подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ.

17 ноября 2023, 14:37
Фото: Агентство "Москва"
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