В Москве утвержден предмет охраны палат XVII века

Историческое здание расположено в Архангельском переулке.

Власти российской столицы очень внимательно относятся к сохранению исторического наследия города. Конечно, Москва – современный многомиллионный мегаполис, однако она может похвастаться многочисленными памятниками, которые привлекают внимание туристов со всего мира.

Так, власти города утвердили предмет охраны палат XVII века, расположенных в Замоскворечье по адресу: Архангельский переулок, дом №10, строение №1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. А его основным архитектурным стилем является эклектика.

Эксперты провели сложнейшую работу, чтобы составить очень важный документ – предмет охраны. Соответственно, он необходим для обозначения всех ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника. Они подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ.

О важности проведенных работ высказался руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он подчеркнул. что мастерство архитектора скрыто в мельчайших деталях, формирующих облик здания. Поэтому необходимо подробно перечислить их.

"Например, в предмет охраны палат в Архангельском переулке были включены доломитовые ступени и чугунные балясины парадной лестницы, выполненные в виде сплетающихся друг с другом стеблей растения", – добавил Алексей Емельянов.

Профилированные потолочные карнизы, лепные розетки, оформление окон, подоконники из натурального камня, щитовой наборный паркет, железные подставы и пилястры и камин также были включены экспертами в предмет охраны палат XVII века.

Кстати, историческому зданию уже больше 300 лет. Его подвал и первый этаж были построены из камня, а второй – из дерева. К сожалению, он сгорел во время пожара 1812 года. Однако к 1834-му году второй этаж выстроили заново, но уже из камня.

Здание стало доминантой усадебного комплекса. За долгие годы оно сменило нескольких хозяев. В студенческие годы в доме проживал Анатолий Кони, ставший впоследствии одним из самых известных российских юристов. Сейчас там располагаются офисные помещения.