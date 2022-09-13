Собянин осмотрел обновленные Щукинский парк и Всехсвятскую рощу

Протяженность единого пешеходного маршрута, объединяющего Щукинский парк и Всехсвятскую рощу, составляет более трех километров.

В Москве продолжают приводить в порядок парки и создавать новые. Не так давно были благоустроены Щукинский парк и Всехсвятская роща. Эти территории ранее были одной зеленой зоной, но потом оказались разделены медицинским учреждением. Теперь они объединены одним маршрутом. Общая площадь территорий составляет 67 гектаров.

Обновленные Щукинский парк и Всехсвятскую рощу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он заметил, что эти территории очень изменились. "Качественные дороги, благоустройство, тротуары. Все теперь выглядит по-другому. Так что этот замечательный район теперь преображается — тут такая среда становится, я думаю, что комфортнее будет жить", – сказал градоначальник.

Еще до начала работ местные жители переживали, что в Щукинском парке и Всехсвятской роще будут вырубать деревья. Собянин успокоил граждан. "Как видите, все в целости и сохранности, осенью еще посадим несколько сотен деревьев здесь", – сообщил мэр столицы.

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу связывает единый кольцевой пешеходный маршрут. Его протяженность составляет 3,1 километра. По этому маршруту можно не только гулять, но и бегать по утрам. Рядом с тротуарами установили лавочки, новые фонари и туалеты. Там обновили систему навигации, чтобы гуляющие могли ориентироваться.

В Щукинском парке появились малые архитектурные формы: парковые беседки, павильоны, вышки для наблюдения за птицами и белками. Это было разработано специально для данной территории. Дизайнеры искали вдохновение в самом парке, внимательно осматривали беседку, которая находится там с 1950-х годов.

Помимо этого, в Щукинском парке и Всехсвятской роще создали 32 спортивных и 19 детских площадок. Также теперь здесь есть площадка для выгула собак. Она разделена на две части – одна для крупных, другая для мелких пород.

Пока там посадили лишь кусты. Деревья, как сказал Сергей Собянин, будут сажать на этой территории позже. Работы начнутся ближе к зиме. Так растения лучше приживаются. Они будут украшать зоны отдыха в любое время года. А еще там планируют восстановить сосновые насаждения.