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Единый пешеходный маршрут начали создавать в Щукинском парке и Всехсвятской роще

Единый пешеходный маршрут начали создавать в Щукинском парке и Всехсвятской роще

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу свяжут тропинки, тротуары и пешеходные переходы.
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Щукинский парк и Всехсвятская роща были одним огромным парком. Сейчас же эти территории разделены медицинским учреждением, а роща используется для сквозного прохода. Ранее были подготовлены проекты реабилитации этих мест. Две зеленые зоны снова будут одним целым благодаря непрерывному пешеходному маршруту.

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Вскоре горожане смогут гулять по всем участкам Щукинского парка и Всехсвятской рощи, даже по тем, которые раньше были невостребованными. Обустраивать единый пешеходный маршрут уже начали. "Каждый участок со своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему, где все пользователи найдут для себя занятие по душе", – отметил замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Для создания трехкилометрового кольца создаются тропинки и тротуары. Они свяжут все участки с существующей городской инфраструктурой и между собой, рассказал Мельников.

Щукинский парк и первый участок Всехсвятской рощи, возле которого находится станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Щукинская, будут связаны проездом между улицами Щукинской и Авиационной. В том месте появятся тротуары и новые пешеходные переходы.

Также пешеходные переходы свяжут первый участок рощи и второй, идущий вдоль Волоколамского шоссе. Со второго участка можно будет попасть на третий (вдоль Пехотной улицы) по отремонтированным пешеходным переходам через трамвайные пути (на пересечении улиц Авиационной и Пехотной). Оттуда по первому Пехотному переулку можно будет вернуться в Щукинский парк.

Важно отметить, что путь, описанный выше, будет проходить по историческим аллеям парка. Они почти готовы. Старый асфальт был заменен на новый, но на большую часть маршрута рабочие уложили экологичное водопроницаемое покрытие.

По пути появятся цветники, высадят кустарники и молодые саженцы сосен. При выборе растений учитывались особенности сложившейся экосистемы.

Чтобы понять, куда двигаться дальше, гуляющие могут обратиться к обновленной системе навигации. На маршруте установят информационные стенды.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2022, 16:39 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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