Собянин рассказал о благоустройстве знаковых мест и парков у Волоколамского шоссе

Развод Григория Лепса Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Среда
29 декабря
Лента новостей
14:52
Сбежавшая из страны Толкалина рассказала о страшных проблемах со здоровьем
14:47
Кандидат политических наук Бардин о политике Запада: превращают Украину в заряженное ружье
14:42
Бюджетное Рождество: что принц Уильям подарил детям на праздник
14:15
"Сердечко разорвалось": трагическая смерть оказавшегося в тупике актера из "Долгой дороги в дюнах"
14:08
Савченко о закрытии Зеленским телеканалов: Он не остановится
14:03
Звезду "Уральских пельменей" не выпустили из страны из-за долга: Билеты пропали!
14:02
Проказница Волочкова трясет с мужиков по 100 тысяч евро за услугу
13:55
"Могу позволить": Поднятая на смех Лорак показала шикарный бюст
13:36
Обнародованы кадры последних часов жизни умершего от мороза школьника
13:33
"Недавно развелся": Харламов пытается покончить с рукоблудием
13:30
Жительница Подмосковья украла новогоднюю декорацию из магазина
13:08
В Домодедово раскрыли крупную кражу бочек с растворителем
13:02
"Смешно тебе?!": Звезда "Дома-2" Пинчук раскрыла занятия мужа с ребенком
13:01
Россияне обеспокоены состоянием 53-летней Стриженовой: Скоро сляжете!
12:59
Растерянный Виторган склонил голову перед народом
12:57
В Екатеринбурге пресекли деятельность склада с незаконной красной икрой
12:43
Федор Добронравов раскрыл секрет после критики новых "Сватов"
12:36
В Дагестане мужчина сжег 2 полицейских автомобиля
12:33
"Погладит и почешет": Вдовиченков рассказал о преимуществах жизни с Лядовой
12:27
Рельефное тело и нереальные голубые глаза: как выглядит приемный сын Олега Газманова
12:26
В Приморье в аварии с участием автобуса пострадали 5 человек
12:23
В России за сутки коронавирус сразил 21 119 человек
12:05
Одинокая Бородина в мехах прижалась к молодому жеребцу
12:04
Соперница Бородиной прилюдно выплеснула чувства к ее экс-супругу: Тот самый мужчина
12:02
30-летняя Ивлеева показала тайного избранника и сына: Снова замужем!
11:52
Не хочет играть дряхлых старух: что стало с Анджелой Лэнсбери из "Она написала убийство"
11:42
Зеленский назвал Россию угрозой мировой демократии
11:35
"Фонарь под глазом прячешь?": фанаты заговорили об избиении звезды Дома-2
11:28
В Рязани упал лифт с пассажирами внутри
11:17
Спирс взвыла из-за заставивших бросить музыку родных: Причинили мне боль!
11:11
В России запустят сервис по определению цен на жилье
11:09
Миллиарды и шикарные квартиры: Кравец озвучила баснословные доходы Крутого
11:08
"А жених?": Публично оголившуюся разведенку Шнурову сняли у пруда
10:58
"Нужна помощь психолога": что творится с униженной Бузовой
10:57
"В цветах радуги": разукрашенную Кадышеву унизили
10:47
Вслед за Паниным: Лазарева с рюмкой в руке отметила возвращение в Россию
10:28
Многодетная Порошина рассказала о появлении в семье нового малыша
10:26
Как у Любочки Успенской: звездный дизайнер похвасталась подарком за 30 миллионов
10:22
В Подмосковье ребенок замерз насмерть по пути в школу
10:21
Вышвырнула родню и осталась прикованной к костылям: что стало с затворницей Натальей Фатеевой
10:20
Прусикин из Little Big потерял любимого человека: Не успел помириться
10:09
Проклятая болезнь: деньги и связи Пугачевой не помогли победить рак
09:57
"Копается в старых бумажках": Макеева приложила бывшую своего мужа
09:42
Россияне ахнули при виде истощенного мужа Заворотнюк: Когда уйдет беда?
09:31
Надежда Бабкина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
09:14
Порошенко заявил о страхе и ненависти Зеленского: Совершает преступления
09:04
Юлия Барановская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
08:49
Разъяренная Бузова врезала Соседову: Мне вас жаль!
08:40
Потеряла пальцы? Выставившую "обрубленные" ноги Волочкову крепко приложили
06:50
Большое горе: жена Малахова ночью умерла от рака мозга
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева попала под сильное влияние нового мужа: Считаю его своим господином
"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа
Бездетная Макеева заявила о скором пополнении: Ждем ребенка
Политолог Болкунец: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях
"Он себя изжил": Сын Никулина плюнул в старого Петросяна
Раздвинувшая ноги Навка вылупилась на полуголого мужа Заворотнюк: Хочется побрить
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Собянин рассказал о благоустройстве знаковых мест и парков у Волоколамского шоссе

Собянин рассказал о благоустройстве знаковых мест и парков у Волоколамского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проект благоустройства Волоколамского шоссе. Также планируется привести в порядок знакомые места и парки у вылетной магистрали.

Продолжение: Собянин предложил москвичам выбрать названия для новых улиц и станций метро
прочитано 199 раз

Градоначальник напомнил, что в 2021 году многолетняя реконструкция Волоколамского шоссе в основном завершилась. "Следующим шагом станет комплексное благоустройство этой вылетной магистрали", – написал мэр в своем блоге.

ПО ТЕМЕ

Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Суть благоустройства – в создании "шоссе комфортных пересадок" с удобными остановками общественного транспорта и пешеходными переходами, пояснил Собянин.

Также планируется привести в порядок знакомые места и парки рядом с Волоколамским шоссе, сообщил он.

Благоустройство ждет площадь перед Строгановским училищем. "Сегодня это просто асфальт и газоны, которые могут стать местом отдыха и встреч", – отметил мэр.

В парках "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки" отремонтируют инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. Вмешательства в сложившуюся природную среду не будет.

Прогулочная зона парков расширится. Обновится система освещения – прогулки будут безопасными в любое время суток.

Перед началом благоустройства проект обсудят с москвичами на портале "Активный гражданин". Жители столицы могут высказать свое мнение и по другим важным объектам благоустройства на 2022 год.

Ранее мэр Москвы рассказал об экологической реабилитации и создании единого пешеходного маршрута в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Старый асфальт поменяют на гравийный отсев и терравей, благоустроят "народные тропы", приведут в порядок детские и спортивные площадки, высадят сотни новых деревьев.

С 2011 года в Москве привели в порядок 870 парковых территорий. В уходящем году в программу благоустройства включено более пяти тысяч объектов, в том числе 21 улица и набережная.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: mos.ru
Автор: 29 декабря 2021, 10:00 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Потеряла пальцы? Выставившую "обрубленные" ноги Волочкову крепко приложили

Танцовщица нарвалась на резкую критику
Шоу-бизнес

Россияне ахнули при виде истощенного мужа Заворотнюк: Когда уйдет беда?

Он появился обнаженным
Шоу-бизнес

30-летняя Ивлеева показала тайного избранника и сына: Снова замужем!

Она переехала
Шоу-бизнес

"Копается в старых бумажках": Макеева приложила бывшую своего мужа

Актриса рассказала правду

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году

Здоровье

В России за сутки коронавирус сразил 21 119 человек
"Это может вызвать перегрузку системы": глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
За сутки в России 21 922 человек заболели ковидом

Спорт

Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве
"Мамина дочка": Тутберидзе откровенно рассказала о проблемах c Загитовой

Регионы

Жительница Подмосковья украла новогоднюю декорацию из магазина
В Домодедово раскрыли крупную кражу бочек с растворителем
В Екатеринбурге пресекли деятельность склада с незаконной красной икрой
В Дагестане мужчина сжег 2 полицейских автомобиля
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+