Собянин рассказал о благоустройстве знаковых мест и парков у Волоколамского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проект благоустройства Волоколамского шоссе. Также планируется привести в порядок знакомые места и парки у вылетной магистрали.

Градоначальник напомнил, что в 2021 году многолетняя реконструкция Волоколамского шоссе в основном завершилась. "Следующим шагом станет комплексное благоустройство этой вылетной магистрали", – написал мэр в своем блоге.

Суть благоустройства – в создании "шоссе комфортных пересадок" с удобными остановками общественного транспорта и пешеходными переходами, пояснил Собянин.

Также планируется привести в порядок знакомые места и парки рядом с Волоколамским шоссе, сообщил он.

Благоустройство ждет площадь перед Строгановским училищем. "Сегодня это просто асфальт и газоны, которые могут стать местом отдыха и встреч", – отметил мэр.

В парках "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки" отремонтируют инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. Вмешательства в сложившуюся природную среду не будет.

Прогулочная зона парков расширится. Обновится система освещения – прогулки будут безопасными в любое время суток.

Перед началом благоустройства проект обсудят с москвичами на портале "Активный гражданин". Жители столицы могут высказать свое мнение и по другим важным объектам благоустройства на 2022 год.

Ранее мэр Москвы рассказал об экологической реабилитации и создании единого пешеходного маршрута в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Старый асфальт поменяют на гравийный отсев и терравей, благоустроят "народные тропы", приведут в порядок детские и спортивные площадки, высадят сотни новых деревьев.

С 2011 года в Москве привели в порядок 870 парковых территорий. В уходящем году в программу благоустройства включено более пяти тысяч объектов, в том числе 21 улица и набережная.