По программе реновации начали переезжать еще 1,4 тысячи москвичей

Переселение по программе реновации ветхого жилья набирает обороты. В июне в новые квартиры начали переезжать 1,4 тысячи человек в Коптеве, Лефортове и других районах Москвы.

Департамент городского имущества направил жителям включенных в реновацию домов 576 писем. Им предложили равнозначные квартиры в новостройках.

ПО ТЕМЕ В Северном Измайлове началось строительство дома по программе реновации

Переселение началось в четырех районах. В Коптеве переезжают жители домов 17 и 19 в 3-м Михалковском переулке, в Лефортове новые квартиры получают жильцы домов 21 и 21а на улице 7-я Парковая, в Лефортове – дома 9 на 2-й улице Синичкина.

Кроме того, новые квартиры получают жители ветхих домов в Новой Москве. Реновация проходит в поселке Знамя Октября в Новомосковском административном округе.

"Почти 1,4 тысячи человек приступили к переезду, более половины из них уже подобрали новое жилье. Остальные горожане пока осматривают предложенные варианты", — сообщил глава департамента Максим Гаман.

Ранее сообщилось, что в новостройки переезжают жители 12 районов Северо-Восточного административного округа. Он вышел в лидеры по темпам переселения.

Для нужд программы реновации построено уже 182 дома. Расселено 115 ветхих зданий, 95 демонтировали по принципу "умного" сноса, при котором отходы можно повторно использовать для строительства жилья.

Площадь новых квартир на 30% больше старых. Москвичи получают жилье с просторной прихожей, кухней и комнатами. В квартирах выполнена отделка класса комфорт, установлена вся необходимая сантехника, электрическая плита, современные стеклопакеты, радиаторы отопления.

Часть жилья в новых домах оборудуют для маломобильных жильцов. В таких квартирах увеличена ширина коридоров, дверных проемов, установлена специальная сантехника.

Москвичам не придется менять привычное место жительства. Новые дома возводятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы сохраняют привычную среду обитания и продолжают пользоваться теми же объектами социальной и транспортной инфраструктуры, магазинами, спорткомплексами и местами отдыха.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 ветхих домов. Подобрано 556 стартовых площадок, где можно возвести около 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Реновация разделена на три этапа: первый проходит с 2020 по 2024 годы, второй – с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.