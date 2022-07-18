В Северном Измайлове началось строительство дома по программе реновации

Новый жилой дом, построенный по программе реновации, появится на 11-й Парковой улице.

В Москве реализуется крупнейший градостроительный проект – программа реновации. Это самая масштабная программа такого рода в мире. По объемам она сопоставима с массовой застройкой 1960-1970-х годов, но по качеству возводимого жилья, конечно, не идет ни в какой сравнение с хрущевками.

Реорганизация жилого пространства является необходимостью в современных развивающихся городах. С годами все дома стареют и становятся не то что неудобными, а непригодными для жизни. Масштабные программы реновации изменили города Китая, Бразилии, Германии, Чехии, Франции, Великобритании и других стран.

Московская программа реновации все же беспрецедентная с точки зрения реализации социальных гарантий. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, мало где в мире такие программы реализуются для жителей бесплатно.

Так, в районе Северное Измайлово началось строительство еще одного дома по программе реновации. Жилое здание появится на 57-м участке 11-й Парковой улицы. Здесь будет 841 квартира: 145 однокомнатных, 564 двухкомнатные и 132 трехкомнатные. 10 квартир оборудуют специально для маломобильных жильцов. В таких квартирах более широкие коридоры и устанавливают специальную сантехнику.

Дом будет оснащен системой видеонаблюдения. Камеры установят на въезде, придомовой территории и в лифтах. Запись будет вестись круглосуточно. Также для безопасности установят домофоны. Если сработает пожарная сигнализация, двери откроются автоматически.

Придомовая территория, конечно же, будет благоустроена. Рядом с домом высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, цветники, сделают детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Как рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, сейчас на территории ведутся подготовительные работы. Сейчас рабочие занимаются выносом инженерных сетей. Жилой дом на 11-й Парковой улице введут в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Нижегородском районе построят школу и детский сад по программе реновации. Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 600 мест, а дошкольное – на 275.