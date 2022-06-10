Концерты и викторины ждут москвичей в парках 11 и 12 июня

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве в праздничные выходные.

Праздничные программы, посвященные Дню России, пройдут не только в центре Москвы, но и в других районах мегаполиса. Гостей ждут столичные музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры, подготовившие свыше 120 праздничных мероприятий. В городских парках тоже планируется насыщенная программа.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Интересно провести время с друзьями и близкими можно в ближайшем парке или съездить для этого в другой район. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом".

Например, в субботу, 11 июня, можно посетить книжную выставку "Россия сквозь века". Она откроется в парке "Северное Тушино". Там же пройдет ретрофотовикторина "Узнай район" и конкурс рисунков "Россия — мой любимый дом". Всех желающих будут ждать у ротонды на Пушкинской аллее к 12:00.

Если вы планировали посетить парк "Дубки" (Тимирязевский район), то там в этот же день пройдет викторина на знание достопримечательностей России и музыкальная игра "Угадай мелодию". Мероприятия начнутся в 12:00 на центральной площади и завершатся в 18:00.

В полдень начнутся мероприятия и в ландшафтном парке "Митино". Там на танцевальной площадке проведут фестиваль "Хоровод дружбы". Творческие коллективы будут выступать до 15:30. А на следующий день, 12 июня, с 12:00 до 15:00 всех желающих ждут на уроки по хореографии.

В музее-заповеднике "Царицыно" можно совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года.

"Специалисты по исторической реконструкции 12 июня установят на Дворцовой площади биваки русской и французской армий. Здесь будут работать кавалерийская школа, сапожная мастерская, школа фехтования и походный свечной завод. Мероприятия продлятся с 12:00 до 18:00", – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

А в не менее популярном парке "Сокольники" в День России можно будет попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе. С 13:00 до 18:00 на эстраде "Ротонда" и на главной аллее пройдет праздничная программа "Сильная Россия".

С более подробным списком мероприятий и расписанием можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.