12 и 13 июня парковки Москвы будут работать бесплатно

Парковки со шлагбаумом останутся платными даже в праздничные дни.



В воскресенье, 12 июня, вся страна будет праздновать один из главных государственных праздников – День России. С 1991 года в честь торжества для граждан объявлен нерабочий день – на сей раз он выпадает на выходной, поэтому переносится на следующий будний день, то есть на понедельник. Соответственно, 12 и 13 июня можно будет отдохнуть.

В этих же числах власти российской столицы решили пойти навстречу автолюбителям и сделать парковку бесплатной. Итак, 12 и 13 июня жители и гости Москвы смогу тбез лишних трат оставить свои машины на стоянках города.

Однако данное правило не распространяется на парковки со шлагбаумом. Они останутся платными даже в День России и последующий выходной день. Также водителям следует помнить, что в субботу, 11 июня, стоянки будут работать в обычном режиме. Соотвественно, за платные места придется раскошелиться.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в праздничные дни машин в городе не так много. При этом чиновник призвал автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и не создавать угроз другим участникам движения.

"В День России, 12 июня, а также на следующий день, 13 июня, парковки в Москве будут бесплатными. Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни. Просим водителей парковаться без нарушений, чтобы не создавать опасные ситуации и не мешать проезду транспорта и пешеходам", — подчеркнул Ликсутов.

Напомним, что водители в Москве по воскресеньям могут бесплатно парковаться на улицах, входящих в зону городского парковочного пространства. Правило не распространяется на улицы, включенные в зоны повышенных тарифов. Однако в дни государственных праздников бесплатными становятся стоянки на любых улицах столицы.