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На Новом Арбате отремонтируют памятник Михаилу Лермонтову

На Новом Арбате отремонтируют памятник Михаилу Лермонтову

Бронзовый бюст Лермонтова открыт в Москве в 1994 году в честь 180-летия со дня рождения поэта.
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Одним из самых известных во всем мире москвичей, безусловно является, русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он родился в столице Российской империи в 1814 году. В честь выдающегося писателя названы школы и улицы, во многих городах установлены памятники. Один из них – монумент на Новом Арбате в Москве.

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Автором этого памятник Лермонтову является скульптор Александр Бурганов. Бюст, выполненный из бронзы, был открыт по адресу Новый Арбат, владения 8–10 в 1994 году, когда Россия отмечала 180-летиесо дня рождения Михаила Юрьевича.

Московские власти активно занимаются сохранением исторического облика города. Проводятся реставрационные работы древних усадеб и зданий, имеющих архитектурную ценность. Столичные памятники регулярно очищаются и осматриваются специалистами. При необходимости их восстанавливают.

Знаменитый памятник Лермонтову тоже будет отремонтирован. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал, что на данный момент завершается разработка проекта ремонта монумента. Он также уточнил, что бронзовый бюст поэта располагается на невысоком постаменте. По задумке автора, Лермонтов одет в офицерский мундир и шинель, который как бы развеваются на ветру и создают фон для памятника.

Восстановительные работы планируется провести в 2022-2023 годах. Специалисты заранее обследуют монумент, чтобы найти и зафиксировать все дефекты. Утраченные элементы будут восстановлены.

На самом деле в Москве есть два памятника великому поэту. Первый был установлен 1965 году на Лермонтовской площади около Красных ворот. Автор бронзового монумента – советский скульптор Исаак Бродский.

Бюст Михаила Юрьевича открыт у дома-музея поэта на Малой Молчановке. Там он жил с 1829 по 1832 год, там же начал писать знаменитую поэму "Демон" и стихотворение "Черкесы".

Дом-музей Лермонтова представляет собой одноэтажный деревянный особняк с мезонином в стиле ампир. Биографы поэта полагают, что именно здесь он смог раскрыть свой талант, создав более двух сотен лирических стихов,17 поэм и три драмы.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что специалисты проведут реконструкцию памятника, посвященного еще одному московскому поэту и барду Булату Окуджаве. Монумент, установленный в Темплом Стане, начнут обновлять в следующем году.

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Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 29 июля 2021, 14:59 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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