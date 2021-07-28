В Москве установят более 750 указателей с информацией о героях Великой Отечественной войны

Москва помнит своих героев и старается сохранить память для будущих поколений. В городе много памятников разных эпох. В столице есть "умные" указатели к памятникам и домам, где жили ветераны Великой Отечественной войны. Пилотный проект показал, что молодежи эта идея понравилась, поэтому было решено его продолжать.
Так, до конца 2021 года в столице появится более 750 "умных" указателей с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описание военных подвигов более 100 героев ВОВ. Также будет продолжен кратчайший маршрут к памятникам и домам, где проживали ветераны.
Проект был запущен в прошлом году. Тогда установили 19 указателей к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жилы маршалы-полководцы. С начала создания единой уличной навигации всего было установлено почти 94 тысячи домовых и более 11 тысяч отдельно стоящих городских указателей.
Ранее сообщалось о том, что в Москве появится памятник работникам автозавода "Москвич" – участникам Великой Отечественной войны. Скульптор, автор памятника Микаэль Согоян рассказывал, что монумент "От станка – на фронт" могут возвести в непосредственной близости от легендарного предприятия и утраченного в 2003-2004 годах монумента героям-заводчанам.
При открытии новых памятников столичные власти не забывают о реставрации старых. Например, в 2022 году в Теплом Стане приведут в порядок памятник поэту, барду, участнику Великой Отечественной войны Булату Окуджаве. Сейчас по заказу департамента культурного наследия Москвы специалисты обследуют монумент – они зафиксируют все утраты и сколы, а также разработают проект работ.
Также "Дни.ру" писали о реставрации памятника авиаконструктору, генералу-полковнику авиации, обладателю ордена Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Александру Яковлеву. Бюст установлен в Чапаевском парке. Для разработки научно-проектной документации специалисты должны были провести библиографические и историко-архивные исследования, а также изучить все особенности этого объекта.
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