Клуб-столовая на Гоголевском бульваре Москвы проходит реконструкцию

Российская столица богата постройками эпохи конструктивизма. К сожалению, большинство памятников архитектуры уже утратили былую красоту. Собственники домов изменяли облик старых построек по собственному усмотрению. В советское время жилища и общественные пространства перекрашивали и перестраивали, использовали не по назначению, что привело их частичной утрате.
Сегодня московские власти прилагают огромные усилия для восстановления знаменитых архитектурных творений. Проводятся реставрационные работы, чтобы жители и гости столицы могли снова наслаждаться уникальными видами старых построек.
Так, реконструкция сейчас проводится в клубе-столовой на Гоголевском бульваре московского района Хамовники. Специалисты уже завершили работы по реставрации фасада здания. Ему вернули исторический облик. Кстати, здание построено еще в 30-е годы прошлого столетия.
Изначально это был общественный корпус коммунального дома. В клубе-столовой могли собираться местные жители, совместно проводить досуг и обсуждать важные вопросы. Здание является элементом целого экспериментального архитектурного ансамбля жилищно-строительного кооператива "Показательное строительство".
Этот московский памятник конструктивизма имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Руководитель профильного столичного департамента Алексей Емельянов сообщил, что фасад здания перекрашен в серый цвет, как задумывал архитектор. Также клубу вернули характерное ленточное остекление. По словам чиновника, интерьерные работы завершатся до конца 2021 года.
Сейчас специалисты восстанавливают исторические конструкции внутри столовой – там сохранились уникальные фермы. Для точной реконструкции здания используются старые фотографии и трехмерный эскиз из книги архитектора Моисея Гинзбруга. Поставлена задача воссоздать дух и облик 1930-х годов, которые царили здесь раньше.
Отметим, что коммунальный дом кооперативного товарищества имел три корпуса. В двух жилых построили небольшие квартиры. Третий корпус стал общественным. Там разместили не только клуб со столовой, но и спортивный зал, ледник и прачечную для жильцов. Изюминкой здания было двухсветное остекление с террасой во двор. Сейчас этот архитектурный элемент утрачен.
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