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Мой район
Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере столицы

Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал новый пост в своем блоге. Градоначальник рассказал о благоустройстве парков, скверов и зон отдыха в Северном административном округе столицы.
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Один из районов САО – Коптево. Недавно там завершилась реконструкция бывшего кинотеатра "Рассвет". На его месте открылся общественный центр.

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По словам Собянина, следующим шагом будет благоустройство прилегающего сквера. Он станет уютной зоной для прогулок и отдыха. Детские площадки оборудуют новыми игровыми комплексами, появятся места для воркаута, выгула и дрессировки собак. В порядок приведут и соседние дворы: на улице Зои и Александра Космодемьянских, 27, 29 и 34а, Приорова, 30.

Благоустройство ждет и сквер у храма святого великомученика Георгия Победоносца в районе Аэропорт. Кроме того, в следующем году завершится реконструкция старого здания кинотеатра. "Местные жители получат качественное общественное пространство у воды", – сообщил Собянин.

Также планируется привести в порядок 25 дворов на улицах Асеева, Усиевича, Часовой, Самеда Вургуна, Лизы Чайкиной и других.

Фото: mos.ru

В районе Восточное Дегунино благоустроят парк "Северные Дубки". Градоначальник пообещал, что работы будут проведены максимально бережно. "Поскольку он (парк. – прим.ред.) входит в состав особо охраняемой природной территории – "Природный заказник Дегунинский", – пояснил Собянин.

У транспортно-пересадочного узла "Селигерская" в Бескудниковском районе будет сформирована единая система пешеходных связей. Она протянется от улицы Святослава Федорова до проектируемого проезда № 6196.

Фото: mos.ru

В районе Восточное Дегунино в Керамическом проезде, 61, проведут реконструкцию стадиона. Там появятся беговые дорожки, зоны для настольного тенниса и волейбола, трибуна для зрителей.

"Благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду, а значит и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом", – заключил Собянин.

За последние 10 лет в Москве построено около 300 детских садов, более 110 школ, 100 объектов здравоохранения, 310 километров и 150 станций метро, МЦК и МЦД. В прошлом году российская столица заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира.

Важным стимулом для благоустройства Москвы является глобальная конкуренция мегаполисов. Российская столица соревнуется с крупнейшими городами планеты – Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Берлином, Стамбулом. Преимущество получает тот, кто сумеет привлечь человеческий капитал – умных, креативных, работоспособных людей.

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Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 11:07 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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