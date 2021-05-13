Собянин представил знаковые объекты программы "Мой район" на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в трех районах на северо-востоке столицы – Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

В текущем году по программе "Мой район" в Москве благоустроят более 100 небольших парков, а также скверов и жилых территорий, сообщил Собянин.

В Южном Медведкове приведут в порядок стадион в Ясном проезде. Там отремонтируют футбольное поле и хоккейную коробку, обустроят площадки для волейбола, баскетбола и настольного тенниса, установят спортивные тренажеры.

В порядок приведут и прилегающую к стадиону территорию, где расположено пять школ и детских садов. Также запланирована высадка трех тысяч деревьев и кустарников.

"На прилегающей территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха", – отметил мэр.

Благоустройство ждет и территорию загса на улице Молодцова. Перед входом появится арт-объект в форме полуколец, на прилегающей территории высадят кустарники, деревья, разобьют цветники и газоны.

Преобразования ждут и Алтуфьевский район. У кинотеатра "Марс" благоустроят сквер: там появится спортивная зона с тренажерами, площадками для игр с мячом. Возле пруда организуют зону отдыха, откроется сцена.

"Главным украшением сквера станет скульптурная группа «Солнечная система» с «лунными качелями», – сообщил Собянин.

В районе "Северный" реализуют два проекта. На 3-й Северной линии благоустроят парковую зону, а на 6-й приведут в порядок прилегающую к библиотеке территорию.

По словам градоначальника, там оборудуют читальный зал под открытым небом, детскую площадку, сцену, арт-объекты, высадят много зелени.

"Проекты благоустройства в Южном Медведково, Алтуфьевском и Северном были согласованы с местными жителями", – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге рассказал о благоустройстве поймы реки Чермянки – главного притока Яузы на северо-востоке Москвы. К 2023 году вокруг Яузы появится огромный парк, который растянется более чем на 16 километров, отметил градоначальник.

Программа "Мой район" нацелена на формирование в каждом городском округе комфортных условий для жизни. В рамках программы строится социальная инфраструктура, обустраиваются дворы, парки, скверы, появляются новые зеленые насаждения, места для отдыха и занятий спортом.

