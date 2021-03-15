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Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро

Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро

В московском регионе продолжают прокладывать новые линии метро, возводить новые станции, обустраивать и делать более комфортными действующие. Строящаяся Большая кольцевая линия разгрузит существующую Кольцевую линию метро и создаст новые связи между районами.
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В Москве ежедневно много народу едет в центр и делает там пересадку на другую радиальную линию. Чтобы сократить этот путь, строится Большая кольцевая линия метро, а также Каховская ветка, которая будет ее частью.

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Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

БКЛ станет настоящим прорывом в строительстве метро. Новая линия обещает стать самым крупным и эффективным проектом в истории московского метро. Об этом в интервью "Неделе в городе" на телеканале "Россия 1" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее он дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Нагатинский Затон" до станции "Кленовый бульвар" БКЛ. Проходка всех тоннелей БКЛ будет завершена в этом году.

"Это революция в московском метро, потому что БКЛ позволит снизить загрузку всех головных участков действующей Кольцевой линии метро, создаст совершенно другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дал запуск МЦК, а это будет еще больший эффект", — рассказал Сергей Собянин.

Проходка тоннелей БКЛ – наиболее сложный этап строительства. Эта работа закончена почти на 94%. К концу года тоннели будут готовы. Сейчас строительство БКЛ готово на 74%.

Напомним, длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Проект может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

Стоит отметить, что строительство Большой кольцевой линии планировалось еще в середине прошлого века. Но ни в СССР, ни уж тем более в 90-е этого не произошло. Строительство запустили лишь в 2011 году.

БКЛ строится с учетом всех потребностей москвичей, а также с учетом развития Москвы. Проект учитывает возможности присоединения новых радиальных линий. На станции "Карамышевская" будет пересадка на Рублевско-Архангельскую линию, на "Новаторской" — на "Троицкую", а на "Кленовом бульваре" — на перспективную линию, которая сейчас разрабатывается, чтобы привести метро в Бирюлево и Щербинку.

Кроме того, ведется проработка градостроительной документации и согласование проекта станции "Гольяново". Это будет продление Арбатско-Покровской линии за одну из самых старых конечных станций столичного метро – за открывшуюся в 1963 году "Щелковскую". После открытия новой станции метро в шаговой доступности появится у 73 тысяч человек – жителей района Гольяново.


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Фото:Андрей Никеричев/АГН Москва
Автор: 15 марта 2021, 15:58 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
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