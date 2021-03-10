Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров

Началась проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) и электродепо "Замоскворецкое". Он будет проходить под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром на глубине от пяти до 22 метров.

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