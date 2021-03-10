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Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров

Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров

Началась проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) и электродепо "Замоскворецкое". Он будет проходить под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром на глубине от пяти до 22 метров.
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Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. На ней расположится 31 станция. Ее строительство продолжается.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал журналистам, что в столице началось строительство второго тоннеля длиной 777 метров. Он будет залегать на глубине от пяти до 22 метров от площадки вблизи депо "Замоскворецкое" до демонтажной щитовой камеры между станциями "Каховская" и "Варшавская" БКЛ. Путь пройдет под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.

Тоннель бурит специальный тоннелепроходческий комплекс "Марина" диаметром шесть метров, поведал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. Ранее щит «Марина» построил правый тоннель на данном участке. «После завершения строительства обоих тоннелей перегона по новой соединительной ветке из депо "Замоскворецкое" будет осуществляться подача подвижных составов для обслуживания Большой кольцевой линии.

Стоит отметить, что помимо пересадок на Московские центральные диаметры, новое кольцо позволит делать 11 пересадок на другие радиальные направления Московской железной дороги, 19 пересадок на линии метро и четыре пересадки на Московское центральное кольцо.

Для пассажиров уже открыты десять станций БКЛ. Движение по первому участку запустили в феврале 2018 года: открыли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В конце того же года появилась еще одна станция — "Савеловская". В марте 2020-го первых пассажиров приняли "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская", в декабре — "Электрозаводская".

За несколько лет работы над участками Большой кольцевой линии метро строители создали задел, который в 2021 году позволит открыть сразу 11 станций: "Карамышевскую", "Мневники", "Терехово", "Кунцевскую", "Давыдково", "Аминьевскую", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторскую", "Калужскую" ("Воронцовскую") и "Зюзино". Это западный, юго-западный и южный участки кольца.

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Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 10 марта 2021, 19:56 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
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