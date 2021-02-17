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Мой район
Строительство станции БКЛ "Воронцовская" завершится в 2021 году

Строительство станции БКЛ "Воронцовская" завершится в 2021 году

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/АГН Москва
Возведению новых станций московской подземки не мешают даже сильные морозы и снегопады. До конца текущего года на южном участке Большой кольцевой линии метро завершится строительство "Воронцовской", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Продолжение: Собянин рассказал о создании Центра поддержки для москвичей с особенностями развития
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"Воронцовская" располагается в районе Обручевский на пересечении Профсоюзной улицы и Старокалужского шоссе. Она станет пересадочной со станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии метро.

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Оформят "Воронцовскую" в космической тематике. Архитекторы вдохновлялись "Калужской", получившей название в честь одноименного города, где жил основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский.

Подвесной потолок новой станции оформят мелкоформатными алюминиевыми элементами. Встроенные неоновые светильники создадут ощущение непрерывного движущегося потока, напоминающего нашу галактику – Млечный путь.

Строители завершают устройство основных конструкций и приступают к архитектурной отделке и инженерным работам. Сейчас готовность станции – 64%.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/АГН Москва

По словам Сергея Собянина, в ближайшие годы в районе Обручевский появятся четыре станции метро: две на большой кольцевой и столько же – на Коммунарской линии, которая протянется до Троицка.

"Ситуация с доступностью метро в Обручевском районе радикально изменится в лучшую сторону", – подчеркнул градоначальник.

"Воронцовская" вместе с "Новаторской" и "Зюзино" входит в семикилометровый южный участок Большой кольцевой линии. Его запустят уже в этом году вместе с западным и юго-западным отрезками БКЛ. В их составе 11 станций.

Открытие южного участка большого метрокольца улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы, где проживают более 500 тысяч человек. Новые станции снизят нагрузку на Сокольническую, Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, на 10-15% сократят интенсивность движения автомобилей, что улучшит экологическую обстановку.

Большая кольцевая линия метро является одним из крупнейших мировых проектов такого рода. Пассажирам БКЛ будет доступна 31 станция. Общая длина нового метрокольца – 70 километров.

Решение о возведении БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин. Строители работают в условиях плотной городской застройки. Чтобы приступить к возведению тоннелей и станций, необходимо перенести множество коммуникаций.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/АГН Москва

По первому участку БКЛ пассажиры смогли проехать в феврале 2018 года. Изначально он состоял из пяти станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр", спустя полгода к ним добавилась "Савеловская", расположенная у одноименного вокзала.

Работы на большом метрокольце не прекращались даже в разгар пандемии коронавируса. Весной прошлого года был запущен отрезок со станциями "Авиамоторная" и "Лефортово", а в конце года восточный участок БКЛ протянулся до "Электрозаводской". Сейчас строители сооружают подземные пересадки на Калининскую и Арбатско-Покровскую линии.

За последние 10 лет столичная подземка выросла на 305 километров. Открылись 148 станций, запущены Московские центральные диаметры, связавшие города ближайшего Подмосковья с центром столицы.

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Автор: 17 февраля 2021, 14:23 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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