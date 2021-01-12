Замыкая круг: на большом кольце московского метро откроют 11 станций

Большая кольцевая линия Московского метро – один из крупнейших в мире проектов в области метростроения. В 2021 году на новом пересадочном контуре появятся 11 новых станций. Они расположены на западном, юго-западном и южном участках БКЛ.



Сейчас длина линий столичной подземки превышает 409 километров. В наступившем году она вырастет на 28,3 километра. В системе Московского метрополитена появятся 11 новых станций.



Все они станут частью Большой кольцевой линии метро. Это один из крупнейших в мире проектов в области метростроения. На БКЛ будет 31 станция.

Новый пересадочный контур сэкономит пассажирам время в поездке, сказал в комментарии для "Дни.ру" эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "Люди уже не будут ехать в центр и делать там пересадку. Это значительным образом разгрузит старое кольцо", – уверен он.

Эксперт напомнил, что некоторые пассажиры отказывались от метро, поскольку боялись попасть в так называемые людские пробки на станциях старой кольцевой линии. "Пандемия также повлияла на этот фактор – многие стали избегать пространств с большим скоплением людей", – пояснил Зотов.

По его словам, БКЛ разгрузит не только подземный, но и автомобильный траффик. "Появление новых линий позволяет пассажирам экономить время и отказываться от личного транспорта", – подчеркнул эксперт.

Большая кольцевая линия может стать самой протяженной линией метро. Сейчас рекордсменом является второе кольцо Пекинского метрополитена. Его длина – 57 километров. Протяженность нового пересадочного контура московской подземки значительно больше – более 70 километров.

О строительстве второго кольца задумывались еще полвека назад. Его обозначили на перспективной схеме развития московского метро 1971 года. Но к реализации сложного и амбициозного проекта в советское время так и не приступили.

В 70-80-е годы темпы строительства московского метро снизились, объясняет москвовед, автор проекта "Моспешком" Павел Гнилорыбов. Если смотреть на загрузку подземки в те годы, то существующая кольцевая линия удовлетворяла запросам горожан, рассказал эксперт корреспонденту "Дни.ру".

Еще одна причина – нехватка денег. "Все средства, которые были в Москве в те годы, шли на возведение новых микрорайонов. Возникали прецеденты, когда район построили, но жителям приходилось долго ждать метро. Не хватало средств даже на радиальные линии, поэтому власти предпочитали развивать наземный вид танспорта", – объяснил москвовед.

Решение о начале строительства БКЛ принял мэр столицы Сергей Собянин. В феврале 2018 года открылся первый участок нового кольца из пяти станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". В конце того же года заработала станция "Савеловская".

Строительство большого метрокольца не прекращалось даже в разгар пандемии. Весной 2020 года запущен участок Некрасовской линии и примыкающий к нему отрезок БКЛ до станции "Лефортово". В декабре пассажирам стала доступна станция "Электрозаводская", также открылся подземный переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо".

Напомним, что с 2011 года Московский метрополитен вырос на 305 километров. Открыты 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, заработали Московские центральные диаметры. Столичная подземка увеличилась почти в два раза.