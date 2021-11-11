В Москве впервые построят жилой комплекс по проекту знаменитого голландского бюро

Певицу Дорофееву экстренно госпитализировали Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Четверг
11 ноября
Лента новостей
16:52
"Внутренняя злость": Почему муж кричит на сглупишвую Кудрявцеву
16:51
Раскрыт баснословный гонорар Генри Кавилла за съемки в новой части "Ведьмака"
16:46
"Пару раз было просто так": Муцениеце рассказала о сексе после развода с Прилучным
16:42
София Ротару пропала после громкого скандала
16:30
"Пирожок наружу": вывалившая дряблое голое тело Собчак подверглась травле
16:19
В Солнечногорске таксист врезался в жилой дом
16:14
Уход мужа к молодой и депрессия: третий развод доконал звезду "Клона"
16:14
Новые данные о переломанной в ДТП Сафоновой: Проведет в корсете до месяца
16:11
"Аж страшно": Посиневшую Волочкову заподозрили в смене пола
15:49
Цыганова безжалостно приложила Моргенштерна: Кучка навоза
15:36
"Если бы не два моих парня": Высоцкая показала фото с ласковой девочкой
15:36
Наплевавшая на семью дочь Урганта стала фриком
15:35
Придется попотеть: Семенович трясет с мужика 5 миллионов в месяц
15:30
Васильев воззвал к простушке-Пелагее: Надо поработать со стилистами
15:28
Как сложилась жизнь актера Бориса Смолкина после "Моей прекрасной няни"
15:02
"Перекушу горло и убью!": Васильева пригрозила дилетанту Садальскому за детей
14:54
Избраннице Гарика Харламова пригрозили сломанной шеей
14:54
Собчак влезла в скандал с Моргенштерном после слухов об увольнении: Хорошая мина при плохой игре
14:42
"Нужно уходить": Вышвырнутая Кудрявцева приняла скандальное решение
14:37
QR-коды в транспорте и магазинах: в правительстве заговорили об экстренных антиковидных мерах
14:19
Не дала: Решетова отвернулась от "сосущейся" с Ивлеевой Собчак
14:14
Кеосаян откровенно о работе с Железняк из "Сватов": Это беда!
14:05
Песков допустил введение новых ковидных ограничений в России
13:55
Названы города Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
13:50
Плохая примета: почему женщинам нельзя держать дома кактус
13:47
В Совфеде хотят запретить западным авиакомпаниям летать в Россию
13:40
"Надо лечиться": заговорившей о жуткой болезни Кончаловской не могут поставить диагноз
13:39
"Источник ужаса": Похоронившего жену Шепелева настигла смертельная болезнь
13:39
"Это было ее желание": Збруев о смерти отсидевшей в тюрьме жены
13:38
Раскрыты секреты шоу "Голос": закулисье проекта
13:35
Жертва пластики и черный: известная певица вылила ушат грязи на Бурака Озчивита и его жену
13:32
Жириновский назвал сроки объединения России и Белоруссии
13:25
Голая Волочкова стыдливо поймала выпадающую грудь: Сюрприз!
13:00
Грандиозный финал 12-ого сезона Международного конкурса красоты
13:00
"Тупая башка схватила!": Безалаберная Кудрявцева похитила чужие сумки
12:57
Разочаровавшийся в любви Газманов заговорил о конце
12:51
"Полная идиотка": у помолодевшей Ароновой разъехались ноги после получения важной новости
12:47
Барецкий избил официанта из-за бутерброда: Схватил за волосы и закричал
12:46
Криптоблогер Арут Назарян сыграл в реальную версию "Игры в кальмара" с Егором Кридом: что из этого получилось
12:46
Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств
12:26
Оголившуюся Маркл заплевали на Дне ветеранов: Не время и не место
12:17
"Путь через постель – самый короткий": неожиданные откровения Цой об альфонсах и геях на сцене
12:13
Болезни, обнищавшая семья и провал с досрочным освобождением: как живет Ефремов в колонии
12:13
Ротару крепко приложили после скандала с Крымом: "Поддерживала власть Украины"
12:11
"Плохо закончит": Мать поставила крест на больном уголовнике Ефремове
12:11
Жириновский назвал самый "прогнивший" регион России
12:09
Порошина раскрыла свои чувства к Куценко: Дорогой
12:07
В России вновь насчитали больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки
12:06
"Посылочка с пальцем": актера из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в похищении малолетнего
11:41
Джигурда призвал Бузову объединиться после скандала во МХАТе: Утрем нос!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой
"Об этом все знали": Любвеобильную изменщицу Васильеву приложили за наглую ложь
"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство
Секс-видео 65-летнего качка Шифрина попало в Сеть
"Тяжело дышать": Избитая братом дочь Распутиной показала следы насилия
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве впервые построят жилой комплекс по проекту знаменитого голландского бюро

В Москве впервые построят жилой комплекс по проекту знаменитого голландского бюро

Жилые башни возведут в столичном районе Котловка.
прочитано 115 раз

В Москве множество современных красивых зданий, ведь для столицы проекты создают лучшие архитекторы и архитектурные бюро мира. Например, в городе есть бизнес-центр, который придумала Заха Хадид. А в ближайшем будущем в столице появятся новостройки по проекту знаменитого голландского бюро UNStudio, возглавляемого Беном ван Беркелем.

ПО ТЕМЕ

Около 70 новых социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2021 году

Вблизи деревни Конаково построят спортивный кластер

Эта компания стала победителем международного архитектурного конкурса на проект жилого комплекса на улице Кржижановского (дом 31). Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что в городе пока еще нет построек от UNStudio. "На мой взгляд, они добились идеального баланса в плане интересности, яркости, вызова и реализуемости. Именно такая многофункциональность стала залогом их победы", – сказал он.

Концепция голландского бюро основана на "дизайне вне времени". Авторы решили совместить наследие района, современную архитектуру и заботу об экологии. Две башни будут соединяться озелененными террасами, которые добавят ценности квартирам с выходом на крышу. Жители смогут обустроить сад, оранжерею.

В жилом комплексе также будут магазины, постаматы, инфраструктура для ресайклинга, хранения велосипедов и многое другое. Также сделают коворкинг-зону, где жители смогут и учиться, и работать.

Башни возведут на участке площадью почти два гектара. Здесь построят 71 тысячу квадратных метров жилья, детский сад на 125 мест, фитнес-центр площадью 3,3 тысячи квадратных метров, коммерческую инфраструктуру и подземный паркинг. На территории также появится небольшой природный комплекс.

"Проект объединяет лучшие образы классики и решения будущего. Он станет архитектурной доминантой района", – отметил генеральный директор компании "Главстрой" Андрей Васильев.

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве жилого комплекса AQUATORIA в Левобережном. Сообщалось, что первая очередь на 647 квартир будет готова в конце 2021 года, а вторая на 204 квартиры – в третьем квартале 2023-го. Летом девелопер жилого комплекса приступил к благоустройству прилегающего к домам участка набережной канала имени Москвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: mos.ru
Автор: 11 ноября 2021, 15:50 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Нужно уходить": Вышвырнутая Кудрявцева приняла скандальное решение

Звезда ошарашила новостью
Шоу-бизнес

Разочаровавшийся в любви Газманов заговорил о конце

В личной жизни артиста не все просто
Шоу-бизнес

Болезни, обнищавшая семья и провал с досрочным освобождением: как живет Ефремов в колонии

Что стало с артистом в тюрьме
Шоу-бизнес

"Путь через постель – самый короткий": неожиданные откровения Цой об альфонсах и геях на сцене

К певице "подкатывали" лесбиянки

Гороскоп

11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года

Здоровье

QR-коды в транспорте и магазинах: в правительстве заговорили об экстренных антиковидных мерах
Песков допустил введение новых ковидных ограничений в России
Названы города Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
В России вновь насчитали больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Названы города России с самыми снежными зимами
Академии "Маяк" "Росатома" присвоили имя академика Сахарова
В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+