В Москве впервые построят жилой комплекс по проекту знаменитого голландского бюро

Жилые башни возведут в столичном районе Котловка.

В Москве множество современных красивых зданий, ведь для столицы проекты создают лучшие архитекторы и архитектурные бюро мира. Например, в городе есть бизнес-центр, который придумала Заха Хадид. А в ближайшем будущем в столице появятся новостройки по проекту знаменитого голландского бюро UNStudio, возглавляемого Беном ван Беркелем.

Эта компания стала победителем международного архитектурного конкурса на проект жилого комплекса на улице Кржижановского (дом 31). Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что в городе пока еще нет построек от UNStudio. "На мой взгляд, они добились идеального баланса в плане интересности, яркости, вызова и реализуемости. Именно такая многофункциональность стала залогом их победы", – сказал он.

Концепция голландского бюро основана на "дизайне вне времени". Авторы решили совместить наследие района, современную архитектуру и заботу об экологии. Две башни будут соединяться озелененными террасами, которые добавят ценности квартирам с выходом на крышу. Жители смогут обустроить сад, оранжерею.

В жилом комплексе также будут магазины, постаматы, инфраструктура для ресайклинга, хранения велосипедов и многое другое. Также сделают коворкинг-зону, где жители смогут и учиться, и работать.

Башни возведут на участке площадью почти два гектара. Здесь построят 71 тысячу квадратных метров жилья, детский сад на 125 мест, фитнес-центр площадью 3,3 тысячи квадратных метров, коммерческую инфраструктуру и подземный паркинг. На территории также появится небольшой природный комплекс.

"Проект объединяет лучшие образы классики и решения будущего. Он станет архитектурной доминантой района", – отметил генеральный директор компании "Главстрой" Андрей Васильев.

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве жилого комплекса AQUATORIA в Левобережном. Сообщалось, что первая очередь на 647 квартир будет готова в конце 2021 года, а вторая на 204 квартиры – в третьем квартале 2023-го. Летом девелопер жилого комплекса приступил к благоустройству прилегающего к домам участка набережной канала имени Москвы.