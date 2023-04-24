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Понедельник 24 апреля

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Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста

Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста
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Мария Трофимова

Мария Трофимова

 Стилист и имиджмейкер, создательница авторского курса "Мне идет".

Серый свитшот – универсальная одежда, с его помощью можно составить эффектные и интересные образы. Как это сделать, рассказала Мария Трофимова – стилист и имиджмейкер, создатель авторского курса "Мне идет".

Стильные сочетания

1. Самый простой и, пожалуй, привычный способ стилизации свитшота – это сочетать его со спортивными брюками или джоггерами. Они часто уже идут в комплекте.

Поддержать спортивное настроение можно и при помощи леггинсов. А если дополнить комплект высокими носками и кепкой, получится трендовый молодежный образ.

Gray sweatshirt. Фото: Legion-media.ru

2. Беспроигрышный повседневный вариант – сочетать свитшот с различными вариантами джинсов. Вы получите отличный повседневный образ.

Gray sweatshirt. Фото: Legion-media.ru

3. Для модниц есть более экстравагантное предложение – дополните спортивный свитшот расслабленной классикой: офисные брюки, рубашки, строгие сумочки. А вариант с офисным костюмом или пиджаком оверсайз поверх свитшота – тренд для всех модниц последних лет. В сочетании с классическим пальто или тренчем строгого фасона серый свитшот также прекрасен.

Gray sweatshirt. Фото: Legion-media.ru

4. Еще один комплект получится, если завершить образ дутой курткой, бомбером в спортивном стиле.

5. Поклонницам стиля Леди Ди наверняка понравится сочетание свитшота с велосипедками. И с любыми шортами свитшот обеспечит вам стильный расслабленный лук.

6. Любительницам эстетики ромкомов нулевых стоит присмотреться к сочетанию свитшота и мини-юбок, особенно в преппи-стиле.

Стильные фишки

Говоря о мини, сразу хочется напомнить о трендовой теннисной юбке, которая поддерживает спортивную и одновременную школьную тематики. А еще о сочетании свитшота и брюк-карго, которые уже стали классикой.

Оверсайз свитшот отлично вписывается в гранжевые, постапокалиптические образы. Главное, не бояться выбирать по-настоящему безразмерные модели. Любимый прием модных инфлюэнсеров – стилизовать свитшот в эстетике спорт-шик, с классическими лодочками на шпильке или изящными босоножками.

Серый свитшот является базой в любом гардеробе, и поэтому отлично нейтрализует и уравновешивает какие-то акцентные, нарядные вещи. Также интересно на контрасте свитшот будет смотреться в сочетании с женственными юбками длины миди и макси, а для смелых – с трендовой юбкой-баллоном.

Сочетание фактур всегда актуально. Смело комбинируйте спортивный свитшот с кожаными элементами – получите стильный минималистичный лук. Чтобы усложнить образ, сделать его более городским, не забывайте про аксессуары.

Дерзайте, миксуйте и будьте стильными!

24 апреля 2023, 08:20
Gray sweatshirt. Фото: Legion-media.ru
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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