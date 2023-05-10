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Среда 10 мая

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Мода вне времени: как найти свой стиль?

Мода вне времени: как найти свой стиль?
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Aлександр Кузиков

Aлександр Кузиков

 главный визуальный мерчандайзер и стилист интернет-магазина Shopping Live

Правильные вещи в гардеробе выгодно подчеркивают имидж.

Fashion-сегмент стремительно меняется, каждый сезон предлагая нам необычные решения. Но многие популярные вещи устаревают так же быстро, как и появляются, и возникает вопрос: как одеваться стильно вне времени? Александр Кузиков, главный стилист и креативный директор Shopping Live, рассказал "Дни.ру" секреты актуальных образов.

Насмотренность

Развивать насмотренность и чувство стиля важно во многих сферах, мода — не исключение. Но нужно выбирать только качественные источники информации: проверенные издания, экспертов в этой индустрии. Отличный способ прокачать свой вкус в одежде — подписаться на людей, чья манера одеваться вам нравится, смотреть лекции стилистов и fashion-блогеров. Настоящих профессионалов можно отличить по тому, что они не ставят жестких рамок в одежде, учитывают различия фигур и стилей.

Хорошей практикой будет регулярно искать примеры комплектов с любимыми вещами и создавать подборки образов, которые нравятся. Это позволит понять, как комбинировать одежду между собой. После этого уже можно мерить подобные наряды и оценивать, насколько они подходят именно вам.

Ориентир на себя

Чтобы выглядеть привлекательно, нужно в первую очередь много знать не о моде, а о себе. Особенности телосложения и внешности, свой образ жизни и стиль, к которому лежит душа. Нет смысла гнаться за трендовыми изделиями, которые подчеркнут недостатки фигуры или не будут вам подходить. Важно выбирать только те вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно и уверенно. Одежда должна раскрывать индивидуальность, а не создавать шаблонные аутфиты.

Не каждый модный тренд можно смело использовать в повседневной жизни, и не каждая тенденция подойдет именно вашему стилю. Если большую часть дня вы проводите на деловых встречах, а в свободное время предпочитаете спортзал и кулинарию, вряд ли бра и прозрачные блузки станут частыми элементами ваших образов.

Базовый гардероб

Основа целостного гардероба — базовые вещи. Благодаря им можно создавать множество комбинаций и беспроигрышных луков, которые будут актуальны почти всегда. Базовая одежда отличается нейтральными цветами, простым кроем и идеальной посадкой, а также тем, что подходит именно вашему стилю жизни.

Сочетая базовые вещи между собой и добавляя к ним пару актуальных моделей и аксессуаров, можно создать множество стильных минималистичных образов, которые будут смотреться дорого. И для этого не придется скупать все трендовые новинки, которые выйдут из моды через сезон.

Качество вещей

Качество вещей намного важнее их количества и соответствия трендам. Дешевая одежда из тонких тканей быстро выходит из строя: не выдерживает частой носки и стирки, растягивается, тускнеет. Потеряв презентабельный вид, она уже не выглядит модно и точно не добавляет вам привлекательности. Лучше приобрести несколько классических вещей, в качестве которых вы уверены, чем купить кучу «подиумных» новинок в масс-маркете.

Однотонные вещи

Отдавать предпочтение стоит однотонным вещам без рисунков и чрезмерного декора. Их проще комбинировать, а актуальность изделия не будет зависеть от того, появился ли другой модный принт на подиумах. Необязательно выбирать только черные, белые и бежевые наряды — палитра пастельных и ярких цветов может быть довольно широкой, если все оттенки хорошо смотрятся друг с другом.

Выбирайте те цвета, которые подходят вашей внешности: не нужно полагаться только на рекомендации или трендовые цвета. У каждого человека есть набор оттенков, которые хорошо на нем смотрятся и делают образ выразительным. Если ему не следовать, черты лица искажаются, а кожа может выглядеть нездоровой и блеклой.

Аксессуары

Классические аксессуары — неотъемлемая часть гардероба стильной девушки. Любой образ будет выглядеть изысканно, если добавить к нему черную кожаную сумку с жестким каркасом, ремень без декора, лаконичные кольца и нить жемчуга на шею. Но именно аксессуары могут сделать базовый комплект более актуальным, поэтому несколько трендовых изделий точно стоит приобрести.

Мода на обувь меняется довольно быстро, но некоторые вещи остаются неизменными: нейтральные тона, лаконичные модели и удобство на первом месте. Удачные модели, с которыми любой наряд будет стильным, — лоферы, ботинки на грубой подошве, кроссовки спокойных оттенков и лодочки черного или бежевого цвета.

10 мая 2023, 04:10
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше

Поршни (10-15 века). Фото: Екатерина Ежова
Вязаные носки (10-14 века). Фото: Екатерина Ежова
Туфли с вышивкой (14 век). Фото: Екатерина Ежова
Обмотки с металлическими крючками (10-14 века). Фото: Екатерина Ежова
Сапоги с высоким голенищем (13 век). Фото: Екатерина Ежова

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