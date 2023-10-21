В столице РФ ждут международный модный интенсив

Знаменитые педагоги со всего мира объединяются для проведения занятий на тему моды, стиля и дизайна.

Система модной индустрии и ее векторы станут темой долгожданного образовательного проекта. В Москве с 28 ноября по 2 декабря 2023 года планируется международный интенсив "Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда".

Событие ждут специалисты отрасли, чтобы посетить групповые занятия под руководством маститых экспертов из разных уголков планеты. Как передает телеканал "360", сейчас ведется отбор слушателей, запросы на участие будут принимать еще более двух недель. Тем, кто успешно пройдет обучение, собираются вручить сертификаты о его прохождении.