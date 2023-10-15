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Суббота 14 октября

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Пять модных трендов зимы-23/24

Пять модных трендов зимы-23/24
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С приближением холодного времени года каждая модница задается вопросом: "Что же будет актуально в этом сезоне?" Мы подготовили для вас обзор пяти модных трендов зимы 2023-2024 года, которые помогут вам оставаться стильной и актуальной в любой ситуации.

Пуховики-коконы

Одним из основных трендов зимы станут объемные пуховики-коконы. Они не только обеспечат тепло и комфорт в холодные дни, но и добавят вашему образу неповторимого шарма. Этот стильный предмет гардероба будет отлично сочетаться с джинсами, юбками и платьями, создавая эффектный контраст между объемом верхней части и легкостью нижней.

Мягкие шерстяные свитеры

Шерстяные свитеры всегда были популярны зимой, но в этом сезоне они станут особенно актуальными. Мягкие и теплые – они будут идеальным выбором для создания уютного и стильного образа. При этом не забывайте о разнообразии фасонов и декоративных элементов, таких как объемные воротники, асимметричные вырезы или вышивка.

Минимализм во всем

Минимализм – это тренд, который никогда не выходит из моды. В зимнем сезоне 2023-2024 года он будет особенно актуален. Простые и лаконичные образы с минимумом декора будут главными героями модных подиумов. Отдавайте предпочтение однотонным вещам, простым силуэтам и нейтральным цветам. Такой стиль позволит вам создать элегантный и стильный образ, который будет выглядеть актуально даже через несколько лет.

Красные акценты

Красный цвет – это символ страсти и силы. В зимнем сезоне 2023-2024 года он станет неотъемлемой частью модных образов. Добавьте красные аксессуары к своему образу – это может быть яркая сумка, шарф или головной убор. Такой акцент поможет вам выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность.

Стильное пальто

Пальто – это неотъемлемая часть гардероба каждой модницы зимой. В этом сезоне особенно актуальными будут стильные пальто с необычными фасонами и декором. Отдавайте предпочтение объемным моделям, пальто-пледам или моделям с воротником-стойкой. Такое пальто станет идеальным дополнением к любому образу и поможет вам выглядеть стильно и актуально.

Следует отметить, что мода – это сфера, которая постоянно меняется. Однако, следуя нашим пяти модным трендам зимы 2023-2024 года, вы всегда будете выглядеть стильно и актуально. Ищите свои уникальные комбинации, экспериментируйте с цветами и фасонами, и не забывайте быть верными себе. Будьте модными и уверенными в себе!

15 октября 2023, 00:23
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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