Могила Эдуарда Хиля Тесты Билан поздравил вас с Новым годом Игры Сонник

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Вторник
27 декабря
Лента новостей
04:36
Категорически нельзя: Эти три платья испортят ваш Новый год
02:10
Милый котик поздравляет с Новым годом и Рождеством – видео
00:01
Филимонов день: что нельзя делать 27 декабря
22:00
На западе штата Нью-Йорк из-за снежной бури погибли 25 человек
21:00
В Сербии железнодорожный состав с аммиаком сошел с рельсов
20:20
"Живет по своим законам": всплыла голая правда про меняющую мужчин Волочкову
20:00
Валерия поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:40
"Ей помогли": назван покровитель подавшейся в актрисы Боярской
19:20
Москвичам пообещали потепление в канун Нового года
19:00
На МКАД в ДТП с участием самосвала погибли 2 человека
18:40
"Проблемы со здоровьем": страдающую Малышеву ждет новый удар
18:20
Умерла актриса театра "Эрмитаж" Аля Никулина
18:00
Скандал! Тарасов опозорился после похабного разговора с четырехлетней дочерью
17:40
"Сама виновата": скачущей от мужика к мужику Волочковой поставили диагноз
17:20
"Умерла уже?": подготовленную к родам Кудрявцеву не смогли спасти
17:00
Оторвался тромб: умер любимый мужчина Алсу
16:40
Новый российский сериал о школе выйдет на экраны 9 января
16:20
"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали
16:00
"Береги себя": настоявшая на разводе Подольская с разбитым сердцем обратилась к Преснякову
15:40
Разводятся: 33-летняя жена Петросяна брызнула ядом в лицо ласкающей старика сопернице
15:20
"Удовольствие": Взмокшую от горячих ласк молодую жену Диброва застали в постели с другим
15:00
Пожар в детском саду под Новосибирском: все подробности
14:40
Сбежал из дома после 22 лет брака и теперь с молодухой: дочь Маликова сдала с потрохами его любимую женщину
14:20
Родила от женатого Бойко, ушла от мужей, воспитала детей без отцов: личная жизнь Добровольской
14:00
Нет слов: что случилось с могилой Эдуарда Хиля через десять лет после похорон
13:40
"Судьба": схоронившую дочь Захарову из "Кадетства" нашли с торчащими жилами в луже крови
13:20
"Поминайте в своих молитвах": тяжелые веки Бориса Корчевникова закрылись навсегда
13:00
Самые продаваемые ЖК внутри МКАД
12:40
Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
12:20
"Человек уже не справляется": возле онкобольной Заворотнюк собрались попрощаться
12:00
Почему у россиян могут отнять наследство по закону
11:40
"Уже мозги съезжали": как признанный мертвым внук Пугачевой жил последние дни
11:20
Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение
11:00
Быстрые бронирования, санаторные услуги и внутренний рынок: главные тренды гостиничного бизнеса в 2023
10:40
"Отношения у нас непростые": Прыгающая по мужикам Волочкова вышвырнула дочь
10:20
"Умер": страшная весть о сыне Яковлевой после операции
10:00
"Не признает нашу историю": Сафронов объяснил причины бегства жены иноагента Пугачевой в Израиль
09:40
"Не стало": Попавшего в больницу переломанного Боярского настигла смерть
09:20
"Смерть": хирурги не смогли спасти обваренного в кипятке Баскова после трансформации
09:00
А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
08:40
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
08:20
Наряжаем елку к Новому году правильно: главные советы от экспертов
08:00
Оливье с форелью и апельсиновым майонезом: Рецепт удивительного салата на Новый год
06:21
Готовимся к новогодним каникулам: как правильно выбрать ледянки?
04:09
Готовимся к морозам: лучшие советы по утеплению окон
02:35
Новогодний рецепт от Алсу: татарский пирог балиш
00:18
Ведьмины посиделки: народные приметы 26 декабря
21:59
Серым по серому: о чем новая депрессивная книга Кирилла Рябова
20:23
Как встретить 2023 год? Советует Виктория Райдос
19:18
Куда поехать на новогодних каникулах: 5 необычных мест
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир
"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек
Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение
"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни
"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали
"Она – уникальная": вынужденная работать на рынке дочь Успенской родит в 2023 году
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мода
Категорически нельзя: Эти три платья испортят ваш Новый год

Категорически нельзя: Эти три платья испортят ваш Новый год

Виктория Хандус

Виктория Хандус блогер

 Диктатор хорошего вкуса и ваш лучший проводник в мире моды. Окончила академию fashion-стилистов PSFA, работала на главном телеподиуме России – в шоу "Модный приговор" на Первом канале.
Рекомендаций о том, в чем встречать Новый год, много. А в каких нарядах его встречать нельзя?
прочитано 188 раз

До Нового года 2023 остались считанные дни. Наверное, многие уже определились, как будут выглядеть в ночь самого волшебного праздника. Самое время убедиться, не совершаете ли вы ошибку. Астрологи считают, что есть определенные модели, цвета и детали, которые способны разозлить Водяного Кролика и испортить Новый год, отпугнув удачу.

ПО ТЕМЕ

Новогодний образ без затрат: стильный наряд для праздника

 Новый год 2023

Сюжеты Новый год 2023

Наряды из кожи

Эксперты говорят, что вещи из этого материала пропитаны агрессивной энергетикой, которую не приветствует Водяной Кролик. Так что, если вы решили отправиться на вечеринку в образе из кожи, самое время придумать альтернативу.

Анастасия Задорожная. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com

Чем заменить: кожу, отдающую блеском, можно заменить глянцевой тканью – шелк, атлас, шифон. Идеальным вариантом также станут легкие платья в романтическом стиле.

Наряды с меховыми вставками и НАКИДКИ ИЗ МЕХА

Мех по понятным причинам не только разозлит символ следующего года, но и выставит вас как человека, не разбирающегося в трендах. Натуральный мех давно не в моде, а искусственный мех, особенно некачественный, дешевит образ.

Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Чем заменить: отличной альтернативой будут перья и пайетки – они выглядят эффектно, а еще уже который год это абсолютный новогодний тренд!

Анималистичные принты

Принты в виде зебры или леопарда с каждым годом набирают популярность и все чаще мелькают на подиумах. В таком наряде вы точно выделитесь, но, к сожалению, Водяной Кролик его не оценит.

Анна Седокова. Фото: Социальные сети

Чем заменить: геометрические принты тоже в тренде, так что, отдайте предпочтение им – горох, всевозможные квадраты, ромбы и трапеции.

Но все эти рекомендации для очень суеверных людей. Если вы все же реалист, а главная задача в новогоднюю ночь – блистать, восхищаться собой и не думать о хозяине следующего года... то встречайте праздник в чем хотите!

Фото: Andrey Arkusha /Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2022, 04:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Из русской девицы в колхозную царицу: как менялся стиль Надежды Кадышевой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Крайне тяжелое состояние": бросивший Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев выдал сенсационные детали

Чем черт не шутит
Шоу-бизнес

"Береги себя": настоявшая на разводе Подольская с разбитым сердцем обратилась к Преснякову

Все непросто
Шоу-бизнес

Сбежал из дома после 22 лет брака и теперь с молодухой: дочь Маликова сдала с потрохами его любимую женщину

Всплыла правда
Шоу-бизнес

Разводятся: 33-летняя жена Петросяна брызнула ядом в лицо ласкающей старика сопернице

У всех на виду

Гороскоп

Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Здоровье

Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
Лечение варикоза: ответы на частые вопросы
Нижегородцев массово сразил вирус свиного гриппа
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+