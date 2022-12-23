Новогодний образ без затрат: стильный наряд для праздника

Одеться красиво в Новый год без лишних расходов — это не проблема. Стилист Наталья Старовойтова в эфире "Радио 1" рассказала, в каком наряде женщина будет выглядеть эффектно в новогоднюю ночь. Фаворит — шелковое платье длины миди или макси. И обязательно на тонких бретелях.
По словам эксперта, средняя стоимость такого элемента гардероба — 1000 рублей. Можно найти и подешевле, и подороже. Шелковое платье подойдет и для повседневной носки, если вместо туфель надевать кеды и дополнять образ объемным свитером.