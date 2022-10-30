Из русской девицы в колхозную царицу: как менялся стиль Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева умеет удивить своими выходами на сцену – кого-то приятно, а кого-то не очень.

Сладкоголосая певица – настоящий феномен в мире российского шоубиза. И дело не только в ее прославленных песнях, которые дали свежий глоток воздуха такому направлению как народный хор. На фоне коллег Надежда Кадышева особенно выделяется своим образом, который пытается сохранить на протяжении долгих лет.

Вообще, стиль солистки "Золотого кольца" сложно отнести к какому-либо направлению. Начинала она вроде бы вполне себе прилично: пела в народных нарядах, изображая этакую русскую девицу. И несомненно влюбила в себя многих, бабушек и дедушек, кстати, особенно.

А потом что-то пошло не так. Такие женственные, нежные образы сменил настоящий хаос! С беспорядком на голове Надежда Кадышева стала выходить на сцену в платьях ярких цветов, с обилием кружева, блесток, слоями из подолов – какой-то симбиоз эпохи Возрождения, средневековья и цыганщины.

Даже сам мэтр модной индустрии Александр Васильев называл ее образы "будуарными", которые больше подходят для гарема или встречи с мужчинами, но уж точно не для выхода на сцену. Но артистку очевидно такие комментарии не останавливают: она продолжает надевать на себя яркие, броские, "дорогобогатые" платья, многих повергающие в шок.

Прочитать хотя бы комментарии в социальных сетях. Одна из пользовательниц точно отметила, что из русской девицы Надежда Кадышева превратилась в колхозную царицу.

"Непонятные наряды, к народным песням совершенно не подходят! То ли прЫнцесса, то ли королевна", – пишут под снимком певицы.

В чем же самая главная ошибка солистки "Золотого кольца"? Их, пожалуй, несколько. Во-первых, звезда определенно не знает чувства меры. В создании образов есть золотое правило – не более трех акцентов. В платьях певицы их иногда можно устать считать.

Во-вторых, ее стремление показать "дорогие" наряды. Это, конечно, не запрещается, но пути реализации идеи могут быть разные – не обязательно надевать на себя сразу все атрибуты роскошной жизни: леопард, меха, камни, украшения. Выглядит это больше колхозно, чем "дорогобогато".

Но звезде все же нужно отдать должное: она создала свой фирменный стиль, свойственный только ей одной. В последнее время певица слегка умерила свой пыл: иногда ее можно увидеть в вполне себе адекватных образах.

Взять хотя бы этот: никаких начесов, женственная укладка, трендовый цвет фуксия – в общем, очень аккуратно. Конечно, цвет платья "съел" светлый типаж артистки, но ничего страшного, главное, что выглядит она по стандартам современной моды. Однако окончательно привычку все же не искоренишь. Время от времени Надежда Кадышева возвращается на сцену в своем фирменном стиле, который любят и ругают миллионы россиян.