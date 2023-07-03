Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму

Трапеза в краю кочевников – особый ритуал, в котором участвуют все органы чувств.



Чтобы ощутить прелести вековых обычаев и получить незабываемые эмоции, нужно совсем немного — поехать в Калмыкию. В самобытном степном регионе на юге России этнический колорит чувствуется на каждом шагу.

Осмотрев достопримечательности, не спешите в супермаркет за продуктами. Эстетика национальной культуры проникает в местные заведения общепита. Столица республики Элиста предлагает несколько крупных площадок, где калмыцкая кухня неотделима от народного творчества.

Ужин в таких развлекательных местах — это не только вкусная еда по рецептам далеких предков. Приглашенные артисты показывают настоящее шоу: песни на родном языке, пляски в национальных костюмах. Выступления танцевального дуэта "Магтал" в ресторане "Уралан" — яркая презентация традиций Калмыкии.

Восприятие вкуса и запаха национальных блюд непрерывно переносит к звуку и ритму калмыцких народных мелодий. Антураж специфичен настолько, что Калмыкия кажется не российской республикой, а целой вселенной.

Этническая составляющая творческих номеров органично передает своеобразие меню. Отказавшись от местной животной пищи, можно открыть для себя новые грани удовольствия.

Что попробовать в Калмыкии

1. Шарсн усн (жареное молоко)

Этим блюдом плененные китайские повара потчевали монгольских ханов. Во времена завоевания монголами Китая блюдо быстро приобрело популярность среди монгольской элиты.

2. Шарсн амтяхн гуйр (местная выпечка)

Хрустящие мучные изделия подают с сахарной сметаной.

3. Джомба (калмыцкий чай)

В составе зеленый чай с молоком и сливочным маслом, в него добавляют соль и специи.

4. Чиигян (национальный кисломолочный напиток)

Шикарный вариант для тех, кому надоел безвкусный магазинный кефир. Добро пожаловать в Калмыкию!

