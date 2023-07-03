Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Понедельник 3 июля

19:00Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму 18:40Застройщики из Питера осваивают столицу 18:20"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 18:00Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля 17:40"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет 17:20"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой 17:00Почему мужчины изменяют своим любимым? 16:40Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года 16:20"Снова эксклюзивно наш": Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ 16:00В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон 15:40Какие долги переходят по наследству вместе с недвижимостью: объяснил нотариус 15:20"Вся переделанная": россияне обвинили "Мисс Москву – 2023" в пластике 15:00"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу 14:40Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова 14:20Дочь Успенской показала стройную фигуру в купальнике 14:00"Взрослая женщина!": Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене 13:40Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы 13:20Ляйсан Утяшева в тугом корсете подчеркнула свои достоинства 13:00Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе 12:43Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой 12:20Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву 12:00Отключили от аппарата ИВЛ: Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова 11:40В 55% вторичных квартир нет ремонта 11:20"Так на Решетову похожа": Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе 10:40Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона 10:20"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова 10:00"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр 09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров? 22:08Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно 20:135 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения 18:13Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать 17:27Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 16:22"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 13:44"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 13:16Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 10:42"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез 08:05Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе 06:12Очевидцы сняли на видео редкое природное явление 04:20Семейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом 02:42Стадо коров одержало победу над тигром (Видео) 00:23Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму

Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму
39

Трапеза в краю кочевников – особый ритуал, в котором участвуют все органы чувств.

Чтобы ощутить прелести вековых обычаев и получить незабываемые эмоции, нужно совсем немного — поехать в Калмыкию. В самобытном степном регионе на юге России этнический колорит чувствуется на каждом шагу.

Осмотрев достопримечательности, не спешите в супермаркет за продуктами. Эстетика национальной культуры проникает в местные заведения общепита. Столица республики Элиста предлагает несколько крупных площадок, где калмыцкая кухня неотделима от народного творчества.

Ужин в таких развлекательных местах — это не только вкусная еда по рецептам далеких предков. Приглашенные артисты показывают настоящее шоу: песни на родном языке, пляски в национальных костюмах. Выступления танцевального дуэта "Магтал" в ресторане "Уралан" — яркая презентация традиций Калмыкии.

Восприятие вкуса и запаха национальных блюд непрерывно переносит к звуку и ритму калмыцких народных мелодий. Антураж специфичен настолько, что Калмыкия кажется не российской республикой, а целой вселенной.

Этническая составляющая творческих номеров органично передает своеобразие меню. Отказавшись от местной животной пищи, можно открыть для себя новые грани удовольствия.

Шарсн усн (жареное молоко). Фото: Екатерина Ежова

Что попробовать в Калмыкии

1. Шарсн усн (жареное молоко)

Этим блюдом плененные китайские повара потчевали монгольских ханов. Во времена завоевания монголами Китая блюдо быстро приобрело популярность среди монгольской элиты.

2. Шарсн амтяхн гуйр (местная выпечка)

Хрустящие мучные изделия подают с сахарной сметаной.

3. Джомба (калмыцкий чай)

В составе зеленый чай с молоком и сливочным маслом, в него добавляют соль и специи.

4. Чиигян (национальный кисломолочный напиток)

Шикарный вариант для тех, кому надоел безвкусный магазинный кефир. Добро пожаловать в Калмыкию!

3 июля 2023, 19:00
Танцевальный дуэт "Магтал". Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы

Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова
Хурул &quot;Золотая обитель Будды Шакьямуни&quot; в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова
Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова
Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

По теме

Звуки с другой планеты: тувинское горловое пение

Шаманские миры: 3 астральных портала в традиционной хакасской юрте

Сюжеты Туризм

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля
Лето в разгаре! Счастье в разгаре! Проведите эти дни с пользой, хорошим настроением и морем впечатлений. Подборка лучших событий июля – в помощь! КОНЦЕРТНиколай НосковНиколай Носков всегда был универсальным певцом, который мог исполнять и хард-рок, и лирические баллады.

Как воспитать счастливого ребенка

Как воспитать счастливого ребенка
Взрослое счастье во многом корнями своими уходит в детство. Конечно, родители не боги, они не могут гарантированно вырастить счастливую личность. Но максимально на это повлиять могут. Как именно – рассказывает психолог Юлия Лебедева. Взрослое счастье во многом корнями своими уходит в детство.

5 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения

5 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения
Пять категорий мужчин, с которыми не захочется провести остаток жизни, описала психолог, эксперт по отношениям Анастасия Лысякова. В жизни каждой женщины были неудачные отношения.

Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе

Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе
Полезные привычки помогут сохранять подтянутое тело без привязки к биологическому возрасту, подарят позитив и отличное самочувствие. Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам.

Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни

Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни
Почему возникает такое состояние и как из него выйти? Синдром самозванца – это психологическое явление, при котором человек боится развиваться из-за неуверенности в своих силах.

Выбор читателей

03/07ПндНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 02/07ВскДочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 01/07СбтСлава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 02/07Вск"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 02/07Вск"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 02/07ВскДиана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа