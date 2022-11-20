Звуки с другой планеты: тувинское горловое пение

Горловое пение – уникальное вокальное искусство, известное с древности. Тыва, она же Тува, является центром развития этой техники извлечения звуков. В столице республики Кызыле находится именитая международная академия "Хоомей".



Тувинские горловики считаются лучшими в мире, в народе их называют хоомейджи. Профессия артиста горлового пения стала официальной только в 2012 году, хотя начала развиваться в 19 веке.

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Творчество мастеров сравнимо с изнурительным трудом: ежедневно они тренируют мышцы горла на полную мощность, а также сильно напрягают внутренние органы в области груди и живота. Длится все это часами. Как следствие — организм быстро изнашивается, но право на досрочный выход на пенсию артистам предоставлять не торопятся.

Между тем горловое пение тувинцев напоминает звуки с другой планеты, хотя по природе своей имитирует щебетание птиц, журчание ручейков, звук ветра, мычание и рычание животных. Вокалисты погружают слушателей в медитативный транс, отрывая от условной реальности.

В работе артисты Тувы используют множество направлений. Среди них есть три базовых техники: 1) хоомей — как гудение ветра среди скал, 2) сыгыт — как свист и плач, 3) каргыраа — как рычание с нижней вибрацией голоса. Осваивать это искусство обычно начинают с первой разновидности, а вот третьей полноценно владеют лишь профессионалы.

Нередко горловое пение сопровождается музыкой. Настоящие асы своего дела, в частности, мастер из Тывы Алексей Ховалыг, легко исполняют композиции, играя при этом сразу на двух национальных инструментах. В арсенале есть диковинный морин хуур с двумя струнами и корпусом в виде конуса, а также лимби в виде поперечной флейты.

Кроме того, артисты дарят усладу для ушей с помощью бызаанчы — тувинской скрипки. Это четырехструнный инструмент с корпусом из цилиндра и лукообразным смычком. Название произошло от "бызаа унну", что в переводе означает "голос теленка".

Потрясающей красоты мелодии знатоки горлового пения издают, аккомпанируя на гитаре. Их народные благозвучные хиты погружают слушателя в пространство, где переплетаются красота природы, любовь к Родине и второй половинке. Тематика песен непосредственно связана с тувинской культурой и менталитетом.

Тот, кто хочет овладеть искусством горлового пения, в первую очередь должен иметь огромное желание копировать звуки природы. Важно регулярно тренировать мышцы горла, груди, а также диаграгму. Следует правильно брать дыхание и первые звуки с самого начала, потому что работа над ошибками крайне сложна.