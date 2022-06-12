Рак преследует семью Фриске Галкин нелепо оправдался Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье
Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
партнеры
Воскресенье
12 июня
Лента новостей
21:12
"Совет да любовь!": проводы Барановской и Лепса в ЗАГС вызвали ажиотаж
20:01
Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы
19:49
"Слава Богу": Лечение онкобольной Заворотнюк вышло на новый уровень
18:13
Не хуже первой леди: шикующая Алина Кабаева потрясла нищих россиян
16:42
"Убили": Стало известно об уходе Галкина на 46 году жизни
15:21
"Завлекает израильских геев": обнаженного Галкина вздрючили от сих до сих за спиной у Пугачевой
13:55
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
13:06
"Уехали и гадят!": Озверевший Газманов схватил за шкирку предателей-артистов
11:54
"Ого!": Вышвырнутый за измены Игорь Николаев вернулся к маме
10:56
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
09:50
Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?
08:17
"Может пахнуть уголовкой": почему нужно прекратить травлю "предательницы" Пугачевой
06:17
Тюленей научили исполнять мелодию из "Звездных войн": видео
04:12
Скидки на новостройки в июне достигают 20%
02:29
Дикий зверь забрел в Кемерово и попал на видео
00:02
Троица: приметы и традиции в православный праздник 12 июня
22:26
К чему снится мужчина
20:33
Прикованную к инвалидной коляске беременную MARUV списали в утиль: Это певица-одновневка
18:04
"Выпустила хит про меня": Гагарину публично высмеял экс-супруг
17:00
"Будут мешать с грязью": раскрыты причины травли Пугачевой
16:16
"Тысяч 60 в месяц": Сташенко развенчала миф о сказочном богатстве актеров
16:09
МакSим поразила словами о своем состоянии: Зеленый человечек с другой планеты
16:03
"Не жалею о своем решении": на какие жертвы пришлось пойти Макеевой ради работы
15:27
Потрясенной изменами и издевательствами Бородиной потребовалась помощь специалиста
15:12
Парализованный и глухой: Страшная болезнь сразила Джастина Бибера
14:56
Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют
14:25
Собчак в ужасе от сорванной свадьбы: Не дай бог такого мужа
14:23
Отдавшая детей Прилучному с новой пассией Муцениеце удивила оправданием
13:42
Покинувшая Россию Собчак сделала громкое заявление: Каждая поездка может стать последней
13:23
"Генетические мутации": онколог поставил неутешительный диагноз семейству покойной Фриске
12:47
Заинтересовалась полиция: Бузова нажила себе серьезные проблемы
12:26
"Родители гордятся": работающая официантом дочь Малинина поделилась успехом в важный день
12:06
Ввязавшейся в разборки Бородиной дали пощечину: Ее удел – платить за мужчин
11:41
Нажившегося на русском народе беглеца Галкина ткнули лицом в грязь: Много злости
11:28
Пригожин отбил у разъяренной толпы затравленного Киркорова
10:50
Любительница оккультизма Пугачева до последнего дня навещала провидицу: Просила погадать
08:14
Орал и устроил драку: бывший любовник ворвался на свадебную церемонию измученной Бритни Спирс
06:26
Тополиный пух, жара, июнь: где можно искупаться в Москве
04:28
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
02:17
Назван лучший район для сдачи квартиры
00:07
Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 11 июня
22:00
"Слава Богу, вымело из России": отчалившей за бугор Пугачевой всадили нож в спину
21:27
"Поедет в Тбилиси": Муж Собчак попрощался с народом после заявления об эмиграции
19:56
Стало известно о разводе Королевой и Тарзана: Имущество делится
19:25
"Становлюсь другой": Покрытая морщинами поседевшая Брежнева превратилась в бабку
18:47
"Ушла насовсем": Решившийся на измену Газманов кинулся в ноги любимой женщине
18:08
"Шобла! На *** отсюда пошла!": рыдающая Поплавская разразилась отборной матерщиной
17:10
Упокой, Господи, душу: внезапная смерть Кравец потрясла страну
16:32
Не постеснялись: Барановскую и Лепса застукали во время близости после слухов о романе
15:22
"Не любят": больная Пугачева оставила предателя Галкина ради детей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Троицкая родительская суббота: что нельзя делать 11 июня
К чему снится мужчина
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Два пешеходных перехода построят на улице Барклая в ходе ее реконструкции
"Может пахнуть уголовкой": почему нужно прекратить травлю "предательницы" Пугачевой
"Ушла насовсем": Решившийся на измену Газманов кинулся в ноги любимой женщине
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте. Фото: Екатерина Ежова Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова
Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
Рассекая по российским просторам, то и дело натыкаешься на сверкающие купола церквей. Гораздо реже встречаются мечети и синагоги. Буддийские дацаны и вовсе сосредоточены лишь в отдельных республиках – Калмыкии, Бурятии и Тыве.
прочитано 143 раза

Порой вместо них религиозно-архитектурный замысел буддийского учения воплощается в ступах — конусовидных сооружениях, имеющих священный статус. В России их возводят даже в таких местностях, где народ не имеет четких представлений о карме и сансаре.

Второе название ступы — субурган, в переводе с санскрита это верхушка. В религиозном понимании она считается воплощением сознания Будды, который достиг пробуждения, избавившись от омрачений. Ступы можно встретить на разнообразных территориях РФ, включая Кольский полуостров, Марий Эл и Волгоградскую область.

Буддийские ступы в Иволгинском дацане (Бурятия). Фото: Екатерина Ежова

Традиционно выделяют восемь разновидностей ступ. Они различаются по форме, стилистике и внутреннему наполнению. При строительстве в каждую закладываются священные атрибуты и тексты, символические предметы, а в некоторых размещают прах умерших монахов.

Субурган — это не просто культовый монумент и хранилище реликвий. С энергетической точки зрения ступа помогает улучшить обстановку в той местности, где установлена. А для своих посетителей это настоящая палочка-выручалочка. Буддисты верят: совершив обход вокруг сооружения и поклонившись ему, человек избавляется от негативных кармических следов и продлевает свою жизнь.

В Алтайском крае на курорте Белокуриха-2 в гуще леса возвышается ступа, посвященная Будде Медицины. Ее установили специально ради исцеления больных людей, которые приезжают в здравницу на лечение.

Ступа Будды Медицины на Алтае. Фото: Екатерина Ежова

Увы, пребывающие в неведении вандалы наносят вред священным сооружениям. Так, в 2020 году в Красноярске женщина разбила ступу кувалдой. И случай этот не уникален. Минувшей весной на горе Качканар в Свердловской области по решению суда снесли храм "Шедруб Линг". При этом буддисты настояли, что субурган, заложенный возле руин, должен остаться невредимым.

Наибольшую значимость имеют так называемые ступы Просветления. Они помогают человеку решать проблемы — как в текущем телесном воплощении, так и в последующих. Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте огораживают 108 ступ Просветления — это число считается сакральным.

Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте. Фото: Екатерина Ежова

Самый северный дацан в мире находится в Санкт-Петербурге. Перед входом в обитель привлекает внимание мемориальный субурган из розового гранита с рельефным изображением пагоды и тибетскими символами.

Ступу-обелиск поставили в память о покойных буддийских священнослужителях. Действующий лама Антон заверил, что обход вокруг нее по часовой стрелке укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус.

Ступа-обелиск в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Ежова

В 2017 году буддизм внедрился и в столичную среду обитания — в Отрадном в Москве открыли ступу Просветления внушительных размеров. До этого в городе был лишь один маленький субурган возле усадьбы Лопухиных.

Чтобы увидеть 15-метровую ступу, надо приехать по адресу Нововладыкинский проезд, вл.15. Высокое сооружение видно издалека. По прибытии принято крутить установленный молитвенный барабан, обходить ступу, а затем подниматься внутрь.

Ступа Просветления в Москве. Фото: Екатерина Ежова

В самом сердце субургана размещена мандала за стеклом, а на стенах расставлены многочисленные фигурки с изображением Будды. Находясь внутри, можно прочесть мантру и пожелать добра всем живым существам.

Не стоит игнорировать и ящик для пожертвований. На территории возле ступы еще в 2000 году решили возводить храм. Только вот денег на его строительство до сих пор не нашли и все еще собирают. Люди часто стесняются оставлять маленькие суммы, полагая, что они не окажут значительной пользы. Однако в реальности все крупные сборы складываются из маленьких пожертвований.

Ступа Просветления в Москве внутри. Фото: Екатерина Ежова

Ступа — это свет маяка в океане сансары, череде перерождений. Проректор буддийского университета Жаргал Бакша утверждает: если ходить вокруг культовых сооружений и почитать их, мы можем накопить добродетель, которая потом выльется в благие для кармы поступки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Екатерина Ежова
Автор: 12 июня 2022, 20:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ

Это не лечится
Шоу-бизнес

Изрезанный после психушки солист "Руки Вверх!" облажался на концерте: Можно не петь?

Сергей Жуков уже не тот
Шоу-бизнес

"Родители гордятся": работающая официантом дочь Малинина поделилась успехом в важный день

Устинья принимает поздравления
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова откровенно об эмиграции: В лицо не плюют

Артистка рассказала о жизни после перееезда

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+