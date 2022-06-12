Свет маяка в океане сансары: буддийские ступы

Рассекая по российским просторам, то и дело натыкаешься на сверкающие купола церквей. Гораздо реже встречаются мечети и синагоги. Буддийские дацаны и вовсе сосредоточены лишь в отдельных республиках – Калмыкии, Бурятии и Тыве.



Порой вместо них религиозно-архитектурный замысел буддийского учения воплощается в ступах — конусовидных сооружениях, имеющих священный статус. В России их возводят даже в таких местностях, где народ не имеет четких представлений о карме и сансаре.



Второе название ступы — субурган, в переводе с санскрита это верхушка. В религиозном понимании она считается воплощением сознания Будды, который достиг пробуждения, избавившись от омрачений. Ступы можно встретить на разнообразных территориях РФ, включая Кольский полуостров, Марий Эл и Волгоградскую область.

Традиционно выделяют восемь разновидностей ступ. Они различаются по форме, стилистике и внутреннему наполнению. При строительстве в каждую закладываются священные атрибуты и тексты, символические предметы, а в некоторых размещают прах умерших монахов.

Субурган — это не просто культовый монумент и хранилище реликвий. С энергетической точки зрения ступа помогает улучшить обстановку в той местности, где установлена. А для своих посетителей это настоящая палочка-выручалочка. Буддисты верят: совершив обход вокруг сооружения и поклонившись ему, человек избавляется от негативных кармических следов и продлевает свою жизнь.

В Алтайском крае на курорте Белокуриха-2 в гуще леса возвышается ступа, посвященная Будде Медицины. Ее установили специально ради исцеления больных людей, которые приезжают в здравницу на лечение.

Увы, пребывающие в неведении вандалы наносят вред священным сооружениям. Так, в 2020 году в Красноярске женщина разбила ступу кувалдой. И случай этот не уникален. Минувшей весной на горе Качканар в Свердловской области по решению суда снесли храм "Шедруб Линг". При этом буддисты настояли, что субурган, заложенный возле руин, должен остаться невредимым.

Наибольшую значимость имеют так называемые ступы Просветления. Они помогают человеку решать проблемы — как в текущем телесном воплощении, так и в последующих. Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте огораживают 108 ступ Просветления — это число считается сакральным.

Самый северный дацан в мире находится в Санкт-Петербурге. Перед входом в обитель привлекает внимание мемориальный субурган из розового гранита с рельефным изображением пагоды и тибетскими символами.

Ступу-обелиск поставили в память о покойных буддийских священнослужителях. Действующий лама Антон заверил, что обход вокруг нее по часовой стрелке укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус.

В 2017 году буддизм внедрился и в столичную среду обитания — в Отрадном в Москве открыли ступу Просветления внушительных размеров. До этого в городе был лишь один маленький субурган возле усадьбы Лопухиных.

Чтобы увидеть 15-метровую ступу, надо приехать по адресу Нововладыкинский проезд, вл.15. Высокое сооружение видно издалека. По прибытии принято крутить установленный молитвенный барабан, обходить ступу, а затем подниматься внутрь.

В самом сердце субургана размещена мандала за стеклом, а на стенах расставлены многочисленные фигурки с изображением Будды. Находясь внутри, можно прочесть мантру и пожелать добра всем живым существам.

Не стоит игнорировать и ящик для пожертвований. На территории возле ступы еще в 2000 году решили возводить храм. Только вот денег на его строительство до сих пор не нашли и все еще собирают. Люди часто стесняются оставлять маленькие суммы, полагая, что они не окажут значительной пользы. Однако в реальности все крупные сборы складываются из маленьких пожертвований.

Ступа — это свет маяка в океане сансары, череде перерождений. Проректор буддийского университета Жаргал Бакша утверждает: если ходить вокруг культовых сооружений и почитать их, мы можем накопить добродетель, которая потом выльется в благие для кармы поступки.