Привычки здоровых людей: как сберечь планету для потомков

Свалки заполоняют Россию, а жители мирового океана массово гибнут из-за тонн пластиковых отходов. Халатное отношение общества к окружающей среде приводит к тому, что мусор становится угрозой для будущих поколений.



Мусорный кризис давно стоит на повестке дня, однако меры по его ликвидации ничтожно малы. Главные шаги к решению проблемы: осознанное потребление ресурсов и грамотное обращение с отходами. В противном случае потомки получат в наследство загубленную планету с расшатанной экосистемой.

Увы, пока масштаб бедствия в полной мере оценили не все. Однако есть здоровые в восприятии экологии люди, которые хотят сберечь планету от мусора и доказывают это. У них сформировались полезные привычки, которые важно и нужно прививать повсеместно.

Привычка №1: ходить в кафе со своей кружкой

Не брать в общепите одноразовые стаканы — благое дело, особенно, на постоянной основе. Казалось бы, кардинально это ситуацию не исправит, но считайте сами: на Земле живут около 8 млрд людей, и если хотя бы четверть откажется от пластиковых сосудов…

Привычка №2: отдавать другим ненужные вещи

Старая вещица, которая давно мозолит глаза, может пригодиться кому-то другому. А если вы поделитесь ей безвозмездно, получите плюсик к карме. То же самое касается одежды не по размеру.

Привычка №3: использовать в магазине сумку-шопер

Ходить за продуктами с авоськой или тканевым мешком — это экономично в плане денег и, конечно же, экологично. Долой мусор! Сумка-шопер служит долго, она прочнее одноразовых пакетов, которые продаются на кассе.

Привычка №4: чинить поломанное и зашивать дырявое

Человек 21 века избалован обилием доступных новеньких товаров: скупает все подряд без особой нужды. В советское время было иначе — вещи берегли как зеницу ока, да еще и передавали из поколения в поколение. Пора брать пример с бабушек и дедушек! Не спешите выбрасывать в мусор то, что еще можно реанимировать.

Привычка №5: разделять отходы

В ряде европейских стран граждан обязывают сортировать отходы в помойном ведре, правила действуют на законодательном уровне. В России же эта тенденция развивается слабо — контейнеры для раздельного сбора встретить можно далеко не везде. Все же старайтесь сортировать мусор дома, это дело привычки. Найдите на карте сайта Recyclemap удобный пункт приема вторсырья, пользуйтесь его функционалом, и тогда планета скажет вам спасибо.

