ОНФ предложил пересчитать подмосковные земли

Бюджеты подмосковных муниципальных образований недополучают значительные средства в виде земельного налога из-за того, что сельскохозяйственные земли используются в коммерческих и промышленных целях, а в документах этот факт не находит отражения, установили эксперты Общероссийского народного фронта. В этой связи ОНФ предложил провести глобальную инвентаризацию земельных участков региона. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта заметили случаи нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения практически по всей Московской области, в частности в Подольске, Химках, Истринском, Солнечногорском, Клинском, Рузском, Можайском, Волоколамском, Одинцовском, Красногорском, Дмитровском, Чеховском, Серпуховском, Лотошинском, Шаховском и Мытищинском районах.