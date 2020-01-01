Очевидцы распространили фото пугающего явления
Количество производимого мусора с каждым годом неизменно увеличивается, а площади для его хранения нет
Активисты ОНФ просят принять срочные меры по сохранению уникальных свойств самого глубокого озера в мире
Площадь поверхности озера достигала порядка трех тысяч квадратных километров, что делало его одним из крупнейших в Южной Америке
Бюджеты муниципальных образований недополучают значительные средства из-за нецелевого использования участков
Здание общей площадью в 300 тысяч квадратных метров будет представлять собой конструкцию из 400 терасс
Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что потепление в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле
Стоимость услуги составила один юань – столько владельцы ресторана в стали добавлять к счету
Трое подозреваемых в совершении ужасного преступления уже задержаны, им грозит пожизненное заключение
Экологический активист пытается привлечь внимание общественности к состоянию окружающей среды