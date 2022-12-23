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Среда 19 августа

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Экология

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Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды

Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды
Развитие моды и текстильной промышленности привело к печальным для экологии последствиям. Одежда, которую выбрасывают на помойку, усугубляет и без того глобальную мировую проблему – загрязнение окружающей среды. В России, как и во многих странах мира, сформировалось общество потребления.

"Переработка – это не выход": планета задыхается от обилия пластика

"Переработка – это не выход": планета задыхается от обилия пластика
Следующие два года ООН совместно с главами многих стран будет формулировать и принимать Глобальный договор о пластике. Результатом длительных переговоров с Ассамблеей ООН стало то, что представители 175 стран договорились о разработке Глобального договора о пластике.

Привычки здоровых людей: как сберечь планету для потомков

Привычки здоровых людей: как сберечь планету для потомков
Свалки заполоняют Россию, а жители мирового океана массово гибнут из-за тонн пластиковых отходов. Халатное отношение общества к окружающей среде приводит к тому, что мусор становится угрозой для будущих поколений. Мусорный кризис давно стоит на повестке дня, однако меры по его ликвидации ничтожно малы.

"Предстоит сражаться всему человечеству": объявлено о будущем России и других стран

"Предстоит сражаться всему человечеству": объявлено о будущем России и других стран
Зампред правительства РФ Абрамченко объявила о чудовищном уроне, который раскрученные распродажи наносят мировой экологии.

Глава Росмолодежи предложила отказаться от одноразовых масок ради экологии

Глава Росмолодежи предложила отказаться от одноразовых масок ради экологии
Сегодня все большее внимание уделяется экологическим проблемам и их решению. На фоне этого россиянам необходимо отказаться от использования одноразовых медицинских масок и бумажных визитных карточек, а также чеков, бутылок и многого другого. С таким предложением выступила глава Росмолодежи Ксения Разуваева в ходе сессии «Зеленая суббота.

Россиян привела в ужас "кровавая" река

Россиян привела в ужас "кровавая" река
Страшное явление запечатлели очевидцы между поселком Новотарманский и деревней Молчанова в Тюменской области. Там вода в реке приобрела насыщенный красно-оранжевый цвет.  Пугающие фото свидетели опубликовали в социальных сетях.

России грозит экологическая катастрофа

России грозит экологическая катастрофа
В России заканчиваются полигоны для хранения отходов. В год страна производит порядка пяти миллиардов тонн опасного мусора, а хранилища могут вместить в себя только 1,7 миллиарда. Эта ситуация со временем может привести к экологической катастрофе. В Росприроднадзоре озабочены состоянием российских полигонов для хранения отходов.

Байкал превращается в болото

Байкал превращается в болото
Участники проходящего в Иркутске форума ОНФ по проблемам экологии и защиты леса призвали срочно принять меры по сохранению уникального озера Байкал. По данным специалистов, качество воды в нем ухудшается. Одна из причин этого – неэффективные системы очистки сточных вод, попадающих в озеро. Кроме того, экологи обращают внимание на то, что уровень воды в Байкале продолжает падать. Провести исследование причин превращения Байкала в болото предложили участники конференции ОНФ, проходящей в Иркутске.

В Боливии высохло огромное озеро

В Боливии высохло огромное озеро
Одно из крупнейших озер Южной Америки полностью пересохло. Водоем Поопо в Боливии начал испарятся еще в 2014 году. Он пересыхал и ранее, но эксперты опасаются, что это могло произойти в последний раз. В Боливии пересохло одно из крупнейших озер страны и Южной Америки.

ОНФ предложил пересчитать подмосковные земли

ОНФ предложил пересчитать земли
Бюджеты подмосковных муниципальных образований недополучают значительные средства в виде земельного налога из-за того, что сельскохозяйственные земли используются в коммерческих и промышленных целях, а в документах этот факт не находит отражения, установили эксперты Общероссийского народного фронта. В этой связи ОНФ предложил провести глобальную инвентаризацию земельных участков региона. Активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта заметили случаи нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения практически по всей Московской области, в частности в Подольске, Химках, Истринском, Солнечногорском, Клинском, Рузском, Можайском, Волоколамском, Одинцовском, Красногорском, Дмитровском, Чеховском, Серпуховском, Лотошинском, Шаховском и Мытищинском районах.

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