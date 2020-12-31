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Экономика
Пластик пластику рознь

Пластик пластику рознь

Фото: Nick White/moodboard/moodboard/www.globallookpress.com
Режим самоизоляции повлек за собой в том числе увеличение в бытовых отходах различных видов упаковки. Это обусловлено тем, что существенно вырос спрос на услуги доставки. Примечательно, что 90% выбрасываемого мусора составляет именно упаковка, причем 50% этой цифры принадлежит пластику. Эксперты утверждают, что в лучшем случае половину такого пластика можно переработать. Но тем не менее вред пластиковой упаковки значительно преувеличен. Почему – читайте в нашем материале.
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О своем опыте столкновения с перепотреблением пластиковой упаковки рассказывает Оксана Свешникова, заместитель генерального директора АО "Росреставрация":

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"Довольно часто мне приходится ездить в поездах. В вагонах бизнес-класса по традиции предлагают напитки. Каково же было мое удивление, когда я увидела не просто порезанный лимон (который проводник брал из специальной отдельной посуды и добавлял по желанию пассажира в чай). Передо мной лежал маленький кусочек лимона, упакованный в огромный контейнер! Число таких контейнеров было рассчитано на число пассажиров бизнес-класса. В день поезд делает несколько рейсов туда-обратно. Соответственно, к каждой поездке готовятся новые контейнеры. Если лимон во время поездки не используется, его выбрасывают, потому что этот продукт имеет свойство быстро портиться. А теперь представьте, сколько пластика расходуется на один вагон, за одну поездку. Сколько выбрасывается пластиковых упаковок на свалку в день, месяц, год. Я даже попробовала как-то обратиться с этой проблемой в РЖД, написала письмо на горячую линию, где изложила суть вопроса. В ответ получила логическое, казалось бы, объяснение, что лимон только в пластиковой упаковке может сохранять свои эфирные свойства. Но ведь проблема от этого не ушла, она так и осталась проблемой, причем глобальной. Очень хотелось бы верить, что к борьбе за экологию подключатся не отдельные волонтеры, а крупные компании и корпорации. Только так мы сможем прийти какому-то ощутимому результату".

Может ли пластик быть безопасным

Среди профессионалов в сфере упаковки появилось выражение: "демонизация пластика", то есть мнение, что любой вид пластика вреден для экологии. Это совсем не так. Давайте разберемся, какой бывает пластик и все ли его виды наносят ущерб окружающей среде.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ): хорошо перерабатываются его прозрачные виды, используемые для бутылочных (выдувных) емкостей. Экологи призывают отказаться от небутылочной упаковки из ПЭТ, поскольку у разных видов этого пластика различная плотность – это значит, что вместе их переработать нельзя. Полиэтилен низкого давления (ПНД) – еще один весьма популярный на производстве вид пластика. Именно из него изготавливаются пакеты-"майки". Теоретически продукцию из ПНД можно переработать, но на практике редко какое предприятие этим занимается. Дело в том, что на ленте конвейера невозможно определить, из чего сделан пакет – из композита или ПНД. Кроме того, переработчики берут только чистые пакеты, которые не контактировали с органическими отходами.

Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Поливинилхлорид (ПВХ): в основном используется в строительстве и на всех стадиях может выделять множество токсичных веществ. Из полиэтилена высокого давления (ПВД) делают пакеты, пленку (пузырчатую и стрейч). Такая продукция отлично перерабатывается, ее состав прост и понятен. В идеале было бы использовать именно этот вид пластика.

Полипропилен (ПП), или термопластичный полимер для переработчиков сложен тем, что продукция из него слишком разнообразна, поэтому переработать по-отдельности каждый вид тары довольно проблематично. Экологи советуют производителям в случае использования этого вида пластика предпочитать коричневую или прозрачную тару и ограничиться небольшим количеством ее видов.

Большое разнообразие изготовляемой тары наблюдается и у полистирола (ПС). Кроме того, он плохо прессуется, при малом весе занимает большой объем, и, хотя пригоден для переработки, тем не менее не очень рентабелен для переработчиков. Лучше отказаться от упаковки из полистирола.

Таким образом, не все виды пластика причиняют вред человеку и природе, главное – выбирать для производства продукции те его виды, которые можно переработать.

Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/www.globallookpress.com

Мифы о пластике

О том, какие мифы существуют о пластике, подробно расскажут профессионалы в области экологии и производства. Говорит Аида Леванова, эколог, создатель Телеграм-канала "Гринструкция":

"Сейчас пластик считают чуть ли главным врагом человечества, но от этого он не перестает быть полезным и достаточно прочным материалом. Например, есть популярное мнение, что бумажные пакеты и упаковка куда более экологичны, но это неправда. Пластик плох, когда он, как и любой другой материал, является одноразовым. Поэтому не стоит срочно бежать и заменять все пластмассовые вещи в своем доме, лучше постараться использовать их как можно дольше. А когда предмет сломается – сдать его в переработку в соответствии с маркировкой. Еще один миф – весь пластик токсичен. На самом деле сам по себе он достаточно безопасен, если правильно его эксплуатировать. Бутылки от воды с маркировкой Pet-1 можно использовать только один раз. Полиэтилен низкого давления LDPE-4 нельзя нагревать. А в полистирол PS-6 нельзя наливать алкоголь. Само собой, нужно понимать, что весь пластик может отличаться и по качеству. Очень важно при покупке новых изделий обращать внимание на запах и внешний вид, а еще лучше выбирать проверенные и зарекомендовавшие себя бренды. В особенности это касается предметов, которые должны будут взаимодействовать с водой, находиться на солнце, подвергаться нагреванию и взаимодействовать с детьми".

Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Рассматривать мифы о пластике продолжает Вячеслав Рябов, генеральный директор компании "Полимерная машина":

"К сожалению, вокруг пластика существует много разных спекуляций. И мы видим молодых людей, которые упаковывают в магазинах свои покупки в бумажные пакеты, или которые считают, что наиболее экологично пить напиток не из пластикового, а из бумажного стаканчика. Но как раз бумажный стаканчик, в отличие от пластика, и не перерабатывается. Чтобы бумажный стаканчик не протекал, используются бумага или картон, ламинируемые полиэтиленом. Иначе стаканчик будет, во-первых, протекать, во-вторых, его не получится нормально склеить, приварить части друг другу. И бумага, ламинированная полиэтиленом, нормально не перерабатывается. Бутылку молока гораздо экологичнее купить в бутылке ПЭТ, потому что ПЭТ – это вторичный материал, он полностью перерабатывается. А когда вы покупаете, например, молоко или другие соки в тетра паке или в комбинированной упаковке (которая содержит картон, алюминий, полиэтилен), вы даже не знаете, что это вообще неперерабатываемая субстанция. Причем на всех этих упаковках производители пишут: произведено из древесины восполняемого природного материала. Но такую древесину нельзя переработать, поскольку она находится в сплаве с алюминием и полиэтиленом. В то же время самые массовые виды пластика, которые мы видим в магазине – большинство пакетов, пластиковые полимерные бутылки с крышками – очень хорошо перерабатываются. А потребитель, услышав некорректную информацию, старается их избегать".

Как становится понятно из вышеизложенного, в попытках сделать упаковку "эко-френдли" компании из-за отсутствия необходимой экспертизы выбирают гораздо более опасные решения, чем использование пластиковой тары. Так называемая биоразлагаемая упаковка на самом деле содержит добавки, которые при взаимодействии с окружающей средой деградируют, распадаются на более мелкие фракции, затем попадают в окружающую среду – а оттуда в живые организмы. Переход на растительное сырье также не является выходом: во-первых, чтобы вырастить такой материал, потребуется очень много различных ресурсов. Во-вторых, далеко не все перерабатывающие компании имеют оборудование, необходимое для переработки компостируемого сырья. А стремление уменьшить долю пластика в упаковке приводит к тому, что в нее добавляются другие компоненты, зачастую гораздо более вредные, чем сам пластик.

Фото: Alfred Schauhuber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Как правильно сортировать отходы из пластика

Рекомендациями делится Вячеслав Рябов, генеральный директор компании "Полимерная машина":

"Когда мы в одну кучу сваливаем отходы с кухни и макулатуру, то бумага просто приходит в полную негодность и на пункте сортировки мусора сортировщики уже ничего не могут с этим поделать. Для пластика прежде всего важно его мыть, то есть не выбрасывать во вторичную переработку сильно загрязненную продуктами пластиковую тару; надо ее хотя бы немного сполоснуть, а потом уже выкидывать. Поэтому, когда вы уже отделяете сухое от мокрого, выбрасываете в разных пакетах либо ставите на кухне измельчитель отходов и когда измельченные отходы уходят в канализацию вместо мусорки, это уже очень поможет мусорной отрасли. Еще важные моменты: если есть возможность отделить этикетку или приваренную к лотку пленку – сделайте это. И лучше выбрасывать крышки отдельно от бутылок или банок. Таким образом мы облегчаем работу перепаковщиков отсортированного мусора – так им будет гораздо легче сжать мусор прессом в брикет".

Тема правильного обращения с отходами сейчас является одной из важнейших для человечества. Но важно при обретении экологического сознания обращаться к корректной информации и не следовать псевдоэкологичным маркетинговым решениям. На данный момент еще не придумали равноценной замены пластиковой упаковке. При этом важно использовать правильный пластик, а также грамотно обращаться с отходами для успешной утилизации или переработки.

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Автор: 31 декабря 2020, 09:00

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