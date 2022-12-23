"Предстоит сражаться всему человечеству": объявлено о будущем России и других стран

Зампред правительства РФ Абрамченко объявила о чудовищном уроне, который раскрученные распродажи наносят мировой экологии. Якобы все купленные без необходимости вещи рано или поздно становятся мусором, который заполняет планету. Слова государственного деятеля приводит RT.
"Это ужасно, это самый большой вызов, с которым предстоит сражаться всему человечеству", — выразилась эксперт.
Отметим, что рядовые граждане могут помочь экологии, если будут сортировать отходы. Гринпис давно призывает к началу "мусорной революции". По мнению специалистов, она сократит вырубку лесов, опасную добычу нефти и металлов, а также уменьшит влияние на изменение климата и спасет от гибели животных, которые по ошибке едят пластик в океанах и на свалках.