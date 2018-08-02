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Lifestyle

Девушки научились увеличивать грудь зубной пастой

Фото: GLOBAL LOOK press/M. Baumann
На YouTube популярность набирают видеоролики с необычными способами для увеличения и подтяжки груди. Оказывается, многие представительницы прекрасного пола в погоне за красотой идут на сомнительные и смешные поступки.
прочитано 673 раза

В частности, видео одной из пользовательниць с ником Editorial Naturalbeauty556 уже собрал 7,7 миллионов просмотров. Она пообещала своим подписчицам, что их грудь подтянется всего за пять дней, если они будут использовать зубную пасту.

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В своем ролике бьюти-блогерша показывает рецепт "чудодейственной" маски. Она смешала яичный белок, муку, тертый огурец и зубную пасту. Затем она предлагает намазать и помассировать грудь в течение трех-четырех минут, передает The Sun.

Примечательно, что некоторые пользовательницы пишут под подобными видео, что способ действительно им помог. "Это то, что от нас скрывают пластические хирурги", – написала одна из них.

В свою очередь специалисты считают, чтобы все это не более, чем домыслы и необходимо как можно скорее остановить наивных девушек в использовании сомнительных лайфхаков. Так, лондонский пластический хирург Кристофер Инглфилд высказался против этой тенденции. "Как и многие рекомендации в Сети, метод использования вазелина и зубной пасты для увеличения груди – это онлайн-шарлатанство", – заявил эксперт.

Автор: Валерия Нарская2 августа 2018, 20:36
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