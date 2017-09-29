Фанатка Кардашьян умерла после увеличения ягодиц
32-летняя Латеши Бинум мечтала о том, чтобы ее пятая точка стала такой же эффектной, как и у знаменитой супруги Канье Уэста. В результате девушка решила сделать себе операцию по увеличению ягодиц в подпольном кабинете врача в Нью-Йорке.
Работавшая без лицензии 41-летняя Эллисон Спенс ввела пациентке некачественный, токсичный материал. Через 12 дней после процедуры состояние Латеши резко ухудшилось. Она почувствовала боль в груди и головокружение, передает Daily News.
Вызванные медики срочно госпитализировали девушку, однако в больнице она умерла после остановки работы мозга. После этого полиция арестовала недобросовестного медика, предъявив ей обвинение в непредумышленном убийстве и работе без соответствующего разрешения.
Сестра Эллисон рассказала, что мошенница работала, не имея медицинского опыта. "Она рассказывала мне, что в своем кабинете просто делает клиенткам массаж. Ни о каких инъекциях она не сообщала", – рассказала женщина.
Отметим, что подпольные пластические операции довольно часто оканчиваются летальным исходом. Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.
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