Фанатка Кардашьян умерла после увеличения ягодиц

Американка Латеши Бинум скончалась после того, как ей ввели некачественный препарат в ходе операции по увеличению ягодиц. Девушка настолько была одержима пышными формами теледивы Ким Кардашьян, что решилась на нелегальную процедуру.

32-летняя Латеши Бинум мечтала о том, чтобы ее пятая точка стала такой же эффектной, как и у знаменитой супруги Канье Уэста. В результате девушка решила сделать себе операцию по увеличению ягодиц в подпольном кабинете врача в Нью-Йорке.

Работавшая без лицензии 41-летняя Эллисон Спенс ввела пациентке некачественный, токсичный материал. Через 12 дней после процедуры состояние Латеши резко ухудшилось. Она почувствовала боль в груди и головокружение, передает Daily News.

Вызванные медики срочно госпитализировали девушку, однако в больнице она умерла после остановки работы мозга. После этого полиция арестовала недобросовестного медика, предъявив ей обвинение в непредумышленном убийстве и работе без соответствующего разрешения.

Сестра Эллисон рассказала, что мошенница работала, не имея медицинского опыта. "Она рассказывала мне, что в своем кабинете просто делает клиенткам массаж. Ни о каких инъекциях она не сообщала", – рассказала женщина.

Отметим, что подпольные пластические операции довольно часто оканчиваются летальным исходом. Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.